Khán giả nhớ đến Hồng Ánh qua những vai diễn đầy chiều sâu của điện ảnh Việt, nhưng sau ánh đèn sân khấu, điều khiến nhiều chị em phụ nữ tìm thấy sự đồng cảm ở Hồng Ánh lại là phong cách sống. Không phô trương, không ồn ào, cũng không cố chứng minh rằng mình đang hạnh phúc, Hồng Ánh chọn nhịp sống chậm, bình thản và tận hưởng sự đủ đầy theo cách riêng.

Ở tuổi mà nhiều người vẫn còn mải miết đuổi theo những chuẩn mực của xã hội, Hồng Ánh dường như đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: Thế nào là một cuộc sống đáng giá?

Bình yên từ những điều giản dị nhất

Trong một cuộc trò chuyện với báo Tiền phong, Hồng Ánh từng chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân: "Hạnh phúc đối với Hồng Ánh đôi khi chỉ là sáng thức dậy thấy chậu hoa ngoài ban công và được thấy ông xã nằm bên cạnh". Câu nói ấy có lẽ chạm tới phần sâu kín nhất trong lòng những người phụ nữ đã bước qua tuổi 40.

Sau những năm tháng bận rộn với công việc, con cái, trách nhiệm gia đình và vô số áp lực của đời sống hiện đại, người ta dần nhận ra hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể là một bữa cơm đông đủ thành viên trong gia đình, là người bạn đời còn muốn lắng nghe mình kể chuyện mỗi ngày, hay đơn giản như cảm giác được trở về nhà sau ngày dài làm việc.

Hồng Ánh và chồng - nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn - đã đồng hành cùng nhau suốt 17 năm. Cuộc hôn nhân bền bỉ gần hai thập kỷ ấy từng đối diện với không ít ánh nhìn từ dư luận, bởi trước cô, Thanh Sơn đã có gia đình và hiện tại, hai người cũng không có con chung. Nhưng thay vì để những điều thiếu vắng trở thành khoảng trống, họ chọn cách xây dựng hạnh phúc gia đình bằng sự thấu hiểu và những nguyên tắc ứng xử rất văn minh.

Sự hòa hợp của họ không tự nhiên mà có, bởi bản chất hai người là những mảnh ghép trái dấu: Một người điềm tĩnh, lý trí và một người bản năng, nghệ sĩ. Để giữ được sự bình yên dưới một mái nhà, Hồng Ánh và ông xã có "thỏa thuận ngầm" đầy tinh tế: Khi đối phương to tiếng thì người còn lại sẽ giữ im lặng. Họ chọn cách lùi lại một bước, chờ cho cơn giận dữ chìm xuống rồi mới cùng ngồi lại để thủ thỉ, sẻ chia.

Hạnh phúc gia đình không chỉ là câu chuyện huyết thống

Trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Con cái không ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân". Đó không phải là một tuyên ngôn để phản biện xã hội, mà giống như sự chiêm nghiệm của một người đã đi qua những mong cầu rất đời thường. Có những điều mình từng cố gắng nắm giữ, nhưng rồi đến một lúc nào đó, học được cách chấp nhận lại là món quà lớn nhất dành cho chính mình.

Một trong những điều khiến nhiều phụ nữ dành thiện cảm cho Hồng Ánh chính là cách cô ứng xử với gia đình riêng của chồng. Những chia sẻ hiếm hoi cho thấy nữ diễn viên luôn lựa chọn sự chân thành thay vì cố gắng chứng minh vai trò của mình. Khi câu chuyện không có con chung trở thành điều khiến công chúng tò mò, Hồng Ánh cho biết cô dành nhiều tình cảm cho con riêng của chồng và luôn nhận được sự yêu thương từ gia đình bên nội.

Ở tuổi trung niên, nhiều phụ nữ hiểu rằng gia đình không phải lúc nào cũng được tạo nên bằng huyết thống. Có những mối quan hệ được xây dựng từ sự tôn trọng, bao dung và thời gian. Có những người đến với cuộc đời mình muộn hơn dự kiến, nhưng lại giúp mình học được cách yêu thương bản thân.

Có lẽ đó cũng là lý do cuộc hôn nhân của Hồng Ánh vẫn giữ được sự bình yên sau nhiều năm. Không phải vì họ không có khác biệt, mà bởi họ hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc cố gắng thay đổi người khác, mà từ khả năng chấp nhận những điều khác biệt ấy.

Bản lĩnh đi qua biến cố và "thanh xuân lần thứ hai"

Bước vào tuổi trung niên, Hồng Ánh cũng không đứng ngoài những thử thách về sức khỏe. Từng trải qua giai đoạn sụt cân, mất ngủ rồi phát hiện khối u ở tuyến giáp, cô bình thản đón nhận biến cố này như một "hồi chuông thức tỉnh" để lắng nghe cơ thể sâu sắc hơn.

Hồng Ánh chủ động thay đổi lối sống: Tìm về phương pháp dưỡng sinh, ăn uống thanh đạm và rèn luyện sức bền qua marathon, võ thuật. Đi qua khúc quanh ấy, người phụ nữ U50 nhận ra sinh lão bệnh tử là lẽ thường, điều duy nhất ta có thể làm chủ chính là tâm thế đối diện. Cô lạc quan và tràn đầy năng lượng, nuôi ước mơ thử sức với những vai diễn hành động, trải nghiệm hình tượng "đả nữ" trên màn ảnh khi chạm ngưỡng 60.

Chính sự điềm tĩnh và tư duy tích cực ấy đã giúp Hồng Ánh giữ nguyên ngọn lửa nghề sau hơn 30 năm cống hiến. Khối u tuyến giáp không làm cô chùn bước, ngược lại, nó hun đúc nên hình ảnh người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng trên sân khấu kịch IDECAF lẫn các dự án điện ảnh lớn. Hồng Ánh đã chứng minh một điều rằng: Thanh xuân của người phụ nữ không nằm ở số tuổi, mà thuộc về năng lượng sống và đam mê chưa bao giờ tắt.

Học cách trân trọng những khoảng lặng

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Hồng Ánh, người ta dễ bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ thích trồng cây, chăm sóc thú cưng, dành thời gian cho những niềm vui nhỏ bé trong căn nhà của mình. Có lẽ đó cũng là một đặc điểm rất riêng của phụ nữ sau tuổi 40.

Người trẻ thường tìm kiếm những đỉnh cao, còn người trưởng thành lại học cách trân trọng những khoảng lặng. Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ cuộc sống phải thật nhiều thành tựu mới đáng tự hào; nhưng càng trải nghiệm, ta càng hiểu rằng điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là giữ được sự bình an trong tâm hồn.

Hồng Ánh không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông như nhiều ngôi sao giải trí khác. Cô chọn làm nghề bằng sự bền bỉ, xuất hiện khi có những dự án thực sự phù hợp và dành phần lớn thời gian cho cuộc sống cá nhân. Sự điềm đạm ấy tạo nên sức hút rất riêng của Hồng Ánh.

Không cần quá nhiều lời khẳng định, chính cách sống của nữ đạo diễn "Đảo của dân ngụ cư" đã trở thành thông điệp: Phụ nữ không nhất thiết phải có tất cả mới được quyền hạnh phúc; không nhất thiết phải sống theo khuôn mẫu của người khác mới được xem là thành công; và cũng không cần phải chạy đua với thời gian để chứng minh giá trị của mình.

Ở tuổi ngoài 40, có lẽ điều đáng tự hào nhất không phải là những gì ta sở hữu, mà là khả năng mỉm cười với những điều chưa trọn vẹn. Như Hồng Ánh đã làm suốt nhiều năm qua.

(Ảnh trong bài: FBNV)