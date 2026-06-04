Nhìn Khánh Thi của hiện tại, người ta không còn chỉ thấy một "Nữ hoàng Dancesport" từng chinh phục đỉnh cao bằng ý chí và bản lĩnh. Ở tuổi ngoài 40, điều khiến cô được ngưỡng mộ nhiều hơn lại nằm ở một khía cạnh khác: Sự bình thản của một người phụ nữ đã tìm được điểm cân bằng giữa hào quang nghề nghiệp và hạnh phúc đời thường.

Sau tất cả những ồn ào, định kiến và thử thách từng đi qua, Khánh Thi dường như đang sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.

Đi qua những năm tháng rực rỡ để chọn cuộc sống bình yên

Nhắc đến Khánh Thi, công chúng vẫn nhớ về mối tình cô - trò đầy sóng gió với Phan Hiển, từng vấp phải không ít dị nghị bởi khoảng cách tuổi tác. Nhưng hơn một thập kỷ đồng hành, tổ ấm viên mãn với ba người con chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho tình yêu của họ.

Bước qua ngưỡng cửa tuổi 40, Khánh Thi vẫn giữ nguyên bản lĩnh của một "Nữ hoàng Dancesport", nhưng ở cô còn hiện lên một vẻ đẹp khác: Sự mềm mại, bao dung và điềm tĩnh của người phụ nữ đã biết mình thực sự cần gì trong cuộc sống. Sức hút của cô giờ đây đến từ ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn các con khôn lớn, từ những bữa cơm nhà bình dị thay vì những bước nhảy nghẹt thở, hào quang lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu.

Từng đi qua những năm tháng áp lực vì vừa gánh vác sự nghiệp, vừa đối diện với định kiến, Khánh Thi của hiện tại chọn cách đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Đối với người phụ nữ ở độ tuổi này, sự viên mãn không còn đo đếm bằng những đỉnh cao mới, mà được định nghĩa bằng sự bình yên dưới mái nhà. Đó không phải là sự lùi bước, mà là lựa chọn đầy chiêm nghiệm: Giữ ngọn lửa ấm trong gian bếp và biến tổ ấm thành nơi "bão dừng sau cánh cửa".

Từng trải qua không ít va vấp trong hành trình đào tạo và dìu dắt thế hệ trẻ, Khánh Thi ngày nay nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Trước câu hỏi về những đóng góp cho dancesport Việt Nam, cô chia sẻ: "Em chỉ cần chính em không nản và vẫn tiếp tục cống hiến thôi". Đó cũng là tâm thế của một người phụ nữ đã học được cách buông bỏ những tổn thương để tiếp tục tiến về phía trước.

Hạnh phúc khi "lùi một bước để cùng tiến xa"

Một trong những khía cạnh đẹp đẽ nhất ở Khánh Thi chính là cách cô đồng hành cùng Phan Hiển. Không chỉ là vợ, cô còn là người thầy, người quản lý lặng lẽ đứng dưới khán đài nhường ánh hào quang cho chồng tỏa sáng tại các giải đấu lớn. Sự "tự nguyện" lùi lại ấy chứa đựng sự bao dung của người phụ nữ trưởng thành, khi cái "tôi" nhường chỗ cho "chúng ta" và thành công của bạn đời chính là chiếc vương miện lấp lánh nhất.

Thú vị thay, sự thấu hiểu này không chỉ đến từ một phía. Nếu trước đây công chúng thường nhắc đến Phan Hiển như "chồng Khánh Thi", thì nay họ lại ngưỡng mộ cách anh âm thầm trở thành hậu phương cho vợ. Phan Hiển thẳng thắn bày tỏ: "Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Khánh Thi, từ việc chăm sóc con cái đến điều hành trung tâm đào tạo mà cả hai vợ chồng cùng xây dựng", và tự nguyện nhường lại "ánh hào quang" cho vợ.

Có lẽ chính sự trân trọng dành cho nhau và tinh thần sẵn sàng sẻ chia đã giúp cuộc hôn nhân của họ giữ được sự gắn kết sau nhiều năm đồng hành.

Dạy con bản lĩnh từ những lần "không sợ thua"

Nếu như sự nghiệp hay tình yêu cần sự hy sinh, thì thiên chức làm mẹ ở tuổi ngoài 40 lại mang đến cho Khánh Thi một lăng kính đầy thấu suốt về sự trưởng thành.

Nhìn con trai cả Kubi nối nghiệp bố mẹ và gặt hái những thành tích ấn tượng từ khi còn rất nhỏ, người ta thấy một Khánh Thi không hề nóng vội hay đặt nặng áp lực thành tích. Từng đi qua muôn vàn gian nan để chạm đến đỉnh cao, cô hiểu rằng giá trị của một đứa trẻ không nằm ở tấm huy chương, mà ở bản lĩnh đối diện với thử thách.

Trong hành trình đồng hành cùng con, nữ kiện tướng dancesport luôn chú trọng vun đắp 3 điều cốt lõi: Con không bỏ cuộc, con biết nhìn người giỏi hơn để học và con không sợ hãi. Triết lý giáo dục của cô mang đậm sự chiêm nghiệm của người đã thấu hiểu nhân sinh, rằng những nhà vô địch thực sự không được sinh ra từ chiến thắng, mà được nhào nặn từ chính những lần thua cuộc, tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Lời nhắn nhủ đầy bao dung và nâng đỡ của cô dành cho quý tử chính là minh chứng rõ nét nhất cho tâm thế an yên, vững chãi của người mẹ: "Nếu con tiếp tục đi như vậy, một ngày nào đó, khi con đam mê thực sự thì ba mẹ sẽ dạy con không chỉ nhảy đẹp hơn, mà con sẽ mang theo cả niềm tự hào của gia đình và của dancesport Việt Nam ra thế giới. Mẹ tự hào về con. Không phải vì con thắng, mà vì con đã không sợ thua".

Hạnh phúc ngập tràn trong tiếng cười con trẻ

Nếu sàn tập là nơi Khánh Thi dồn trọn năng lượng cho nghệ thuật, thì gia đình với ba thiên thần nhỏ Kubi, Anna và Lisa lại là nơi giúp cô tái tạo tâm hồn. Nuôi dạy ba đứa trẻ ở tuổi ngoài 40 chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhất là khi cô con gái út Lisa chào đời lúc mẹ đã bước sang tuổi 41.

Phan Hiển từng tiết lộ em bé thứ ba có phần năng động và "khó tính" hơn các anh chị, khiến Khánh Thi vất vả hơn nhiều và gần như không còn thời gian cho riêng mình. Dẫu vậy, cô luôn thấy mình may mắn khi có người bạn đời sẵn sàng đồng hành, sẻ chia từng việc nhỏ trong cuộc sống thường nhật.

Do đặc thù công việc thường xuyên phải xa nhà để thi đấu và biểu diễn, Phan Hiển cho biết vợ chồng anh lựa chọn cách nuôi dạy con theo hướng riêng, không đặt nặng áp lực thành tích hay kỳ vọng các con phải nối nghiệp bố mẹ. Thay vào đó, Khánh Thi chọn làm mẹ bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng cá tính của từng đứa trẻ.

Cuộc sống của "Nữ hoàng Dancesport" giờ đây được lấp đầy bởi những điều rất đỗi bình dị: đưa đón con đi học, chuẩn bị bữa ăn gia đình hay lặng lẽ dõi theo hành trình trưởng thành của các con mỗi ngày.

Có lẽ, sau những năm tháng miệt mài chinh phục đỉnh cao, Khánh Thi hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những chiếc cúp danh giá hay ánh đèn sân khấu rực rỡ. Hạnh phúc là khi một ngày khép lại bằng bữa cơm đủ đầy, là tiếng cười của các con vang lên trong căn nhà nhỏ, là cảm giác bình yên khi biết những người mình yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh.

Tuổi 40 của Khánh Thi không ồn ào nhưng đậm vị ngọt ngào của sự viên mãn. Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là những gì mình chạm tới, mà là những gì mình giữ được.

Từ những bước nhảy làm say lòng khán giả đến hành trình vun đắp một mái ấm đầy ắp tiếng cười, Khánh Thi đang sống những năm tháng đẹp nhất theo một cách rất riêng.

Sau tất cả những vinh quang và dấu ấn đã tạo dựng, điều khiến cô mãn nguyện nhất không còn là những chiếc cúp hay ánh đèn sân khấu, mà là được nhìn các con lớn lên từng ngày trong yêu thương, bình an và hạnh phúc. Có lẽ, đó cũng là món quà dịu dàng nhất mà thời gian dành tặng cho người phụ nữ sau những năm tháng không ngừng nỗ lực và cống hiến.

(Ảnh trong bài: FBNV)