Từ trái sang: Vũ Thảo My, Orange, Bảo Anh, Ly Ly xuất hiện tại trường quay tập 6 Anh trai say hi cùng MC Trấn Thành. Trong đó tlinh vắng mặt nhưng gửi video chào hỏi. Chương trình ban đầu giới thiệu có 6 ca sĩ khách mời.