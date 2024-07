Anh trai say hi tập 4: Isaac tụt gần 5 kg, Anh Tú bị bỏng khi chơi với lửa

Teaser tập 4 chính thức hé lộ đội hình trình diễn của 4 đội trong lượt thi đấu đầu tiên của Livestage 2. Sẽ có 6 Anh Trai bị loại trong Livestage 2, do đó, ai nấy cũng đều nỗ lực hết mình để mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, thu hút khán giả.

Đội của Isaac được chia làm 2 nhóm nhỏ: Nhóm 4 Anh Trai trình diễn "Hít Drama" (tác giả Fillinus (August) gồm Isaac, Anh Tú, Đỗ Phú Quí và WEAN. Nhóm còn lại Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Phạm Đình Thái Ngân và Gin Tuấn Kiệt trong trang phục phi hành gia màu hồng sẽ trình diễn trong đợt sau.

Theo đề bài từ chương trình, tiết mục "Hít Drama" có trình diễn vũ đạo kết hợp với lửa. Đây là một thử thách không nhỏ đối với các thành viên team Isaac. Isaac hé lộ: “Chưa bao giờ Isaac xuống ký nhiều như vậy. Isaac mất ăn mất ngủ và tụt gần hơn 5 kg…Phải chơi với lửa, đó là điều Isaac lo lắng nhất”. Anh Tú cũng chia sẻ: “Mình tập xăng nhiều quá, bị bỏng cả tay. Mình không muốn gây ảnh hưởng đến mọi người”.

Đội NEGAV gồm 2 nhóm nhỏ: Nhóm đầu tiên gồm NEGAV, Công Dương, Quang Hùng MasterD và Nicky sẽ trình diễn bài "Catch me if you can" (tác giả Coldie) - chủ đề mở. 3 Anh Trai còn lại gồm Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều sẽ trình diễn ở lượt sau. Trong tuần trước, đội NEGAV đã rơi vào thế chật vật trong phiên đấu giá, không đấu giá được bài hát yêu thích trong lượt đấu giá đầu tiên. Sở hữu đội mạnh với rất nhiều nhân tố giỏi sáng tác, khán giả nóng lòng trông đợi đội NEGAV sẽ “biến hóa” như thế nào với 2 bài "Catch me if you can" và "Hào quang".

Với đội Song Luân, lượt đầu tiên gồm Erik, Đức Phúc, Phạm Anh Duy và Tage sẽ trình diễn bài "Thi sĩ" (tác giả BeatThatHits) - bản ballad không vũ đạo, yêu cầu dựng cảnh và diễn xuất. Giới thiệu về đội mình, đội trưởng Song Luân tự tin: “Với sự hò reo của mọi người, với lượng fan đông đảo em nghĩ là các đội khác nên dè chừng”.

Trong số những hình ảnh hé lộ về Tập 4, “cháy” nhất có lẽ là màn trình diễn của đội HIETHUHAI với bài "Love Sand" (tác giả Vũ Ngọc Bích). Đội hình 4 thành viên trình diễn đầu tiên gồm HIEUTHUHAI, Ali Hoàng Dương, JSOL và Vũ Thịnh đã mang đến những động tác vũ đạo nóng bỏng, khiến cả trường quay bùng nổ. HIEUTHUHAI tiết lộ JSOL là người lên ý tưởng cho những vũ đạo gợi cảm, nóng bỏng.

Ali Hoàng Dương cho biết: “Ở vòng đầu tiên Ali đang đội sổ, thứ 30 nên Ali muốn làm mới bản thân, đã xin HIEUTHUHAI cho Ali rap chung với Hiếu một đoạn. Rất cảm ơn HIEUTHUHAI rất tâm huyết, dù bận rộn đi quay nhưng vẫn đã viết và phân chia các đoạn trong bài hát để các thành viên trong nhóm ai cũng được nổi bật và có spotlight nhất”.

Đặc biệt, trong tập tuần này còn có DJ Thái Lan Matoom và ca sĩ Orange đến trường quay ủng hộ các Anh Trai. DJ Matoom cho biết anh đến để ủng hộ người bạn thân Ali Hoàng Dương, nhưng bất ngờ bị “hút” bởi HIEUTHUHAI.

Tập 4 Anh trai say hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy (6/7) trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, siêu ứng dụng giải trí VieON, YouTube Vie Channel.