"Anh trai say Hi" tập 5: 6 anh trai bị loại, Đức Phúc, Anh Tú, Song Luân bật khóc

Sau phần trình diễn của 4 tiết mục trong tập 4 Anh trai say Hi, Trấn Thành cập nhật tình hình cho các đội: "Số phiếu của đội hạng nhì không cách hạng nhất là bao, thế nhưng đội xếp hạng 3, 4 so với đội 1, 2 có một khoảng cách. Vì vậy nếu cảm thấy mình nằm trong thứ hạng 3, 4 thì đồng đội còn lại phải cố gắng thật nhiều".

Teaser của Tập 5 cũng đã tiết lộ với khán giả những tình huống căng thẳng, kịch tính và áp lực của các anh trai trước trận chiến của Live stage 2. Song Luân tiết lộ: "Chưa bao giờ mình cảm thấy là deadline viết một bài hát có cảm xúc lại gấp đến như vậy". Về team NEGAV, có vẻ như Rhyder gặp thử thách về sáng tác, khi nam ca sĩ tiết lộ: "Không có ý tưởng gì về bài hát này hết". Cùng team với Rhyder là hình ảnh Dương Domic ngồi im một góc và Pháp Kiều tiết lộ: "Cả team không ai còn sức sống hết". Không khí teamwork của 3 thành viên của đội HIEUTHUHAI: HURRYKNG, Quân A.P và Hùng Huỳnh "căng như dây đàn" khi HURRYKNG và Hùng Huỳnh tranh luận khá gắt về vũ đạo cho tiết mục Đầu Đội Sừng.

Có những giọt nước mắt đã rơi khi kết quả loại được công bố. Netizen xôn xao dự đoán những anh trai nào sẽ ra về? Theo chia sẻ của nhà sản xuất, sẽ có 6 anh trai bị loại trong tập này. Teaser hé lộ cảnh Đức Phúc bật khóc nói muốn dừng lại, cả Song Luân lẫn Anh Tú Atus cũng phải... gạt nước mắt khiến người hâm mộ càng tò mò hơn bao giờ hết.

Teaser tập 5 "Anh trai say Hi"

Cảnh Đức Phúc bật khóc nói muốn dừng lại

Lượt thi đấu thứ 2 của Live stage 2 với 4 nhóm nhỏ trong đó có 2 đội hình 4 thành viên gồm: Nhóm Gin Tuấn Kiệt, Thái Ngân, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thuộc team Isaac; Nhóm Song Luân, Anh Tú, Quang Trung, Captain với đội trưởng là Song Luân. 2 đội hình 3 thành viên gồm: Nhóm Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều thuộc team NEGAV và nhóm HURRYKNG, Hùng Huỳnh, Quân A.P thuộc team HIEUTHUHAI.

Trước khi bước vào lượt thi đấu thứ 2, các anh trai thuộc 4 đội thi nhau khen ngợi những tiết mục biểu diễn của đồng đội mình. Xem xong tiết mục Thi Sĩ của Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy và Tage biểu diễn trong vòng trước, Anh Tú Atus bình luận với tinh thần "ngạo nghễ": "Tất cả mọi người đều làm rất hay và cả 4 bài đều thuộc 4 thể loại khác nhau để gửi đến khán giả. Nhưng mà em nghĩ, không phải "sĩ "đâu, bài Thi Sĩ phải xứng đáng top 1 ạ". Quang Trung cũng "ngạo nghễ" không kém: "Trong thế cờ này em nghĩ không có ai địch lại tụi em rồi".

Những màn trình diễn bùng nổ của tập 5

Các anh trai những đội khác cũng không bỏ qua cơ hội "hơn thua". HURRYKNG thành viên team HIEUTHUHAI cảm nhận về bài Love Sand: "Đây là 1 bài nhạc mang tính reply rất cao và phần trình diễn của anh em xuất sắc, em nghĩ là xuất sắc nhất trong 4 đội". Khiêm tốn nhất là Dương Domic. Nam ca sĩ chia sẻ: "Em thấy team anh em NEGAV, Công Dương, Quang Hùng MasterD tuyệt vời. Em thấy các anh nhóm khác luôn nói là đến đây lấy top 1. Bọn em cũng lấy top 1, nhưng mà là top 1 trong lòng khán giả".

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã hé lộ những màn flexing khẩu khí lớn của đội hình anh trai phi hành gia áo hồng gồm: Gin Tuấn Kiệt, Thái Ngân, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thuộc team Isaac. Gin Tuấn Kiệt tự hào khoe về "hậu phương" hùng hậu của mình gồm cả 3 FC gộp lại, trong đó có FC GinPu của vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka với nhiều hoạt động "quà bánh" trong hậu trường để tiếp thêm năng lượng cho Gin Tuấn Kiệt và các anh trai. MC Trấn Thành hé lộ rằng FC của Gin Tuấn Kiệt còn chu đáo đến mức tặng nước ép, dầu xoa bóp cho anh. Nghe vậy, Hải Đăng Doo liền khoe: "Ngoài ra, 30 anh trai chúng em mỗi người được một cái vòng vàng từ FC của GinPu".

Hải Đăng Doo không may bị gãy tay trước ghi hình Live stage 1, đến nay đã tháo bột để cùng các anh trai cháy hết mình trong tiết mục You Had Me At Hello. Trong các tập trước, mặt dù bị "vô hiệu hóa" một cánh tay nhưng Hải Đăng Doo vẫn cháy hết mình trên sân khấu tiết mục Hút. Nam ca sĩ sinh năm 2000 chia sẻ: "Cánh tay này không thể cản trở mọi thứ. Hải Đăng Doo coi đây là động lực để dùng tất cả những gì mình có để cống hiến cho khán giả". Trong Tập 5 này, khán giả trông đợi được thấy phần thể hiện đầy năng lượng của Hải Đăng Doo cùng anh em team "phi hành gia" màu hồng.

Tập 5 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy - 13/07 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.