"Anh trai say Hi" loại 6 người gây sốc, Đức Phúc khóc đòi nhường cho người này đi tiếp

Tập 5 của chương trình Anh trai say Hi vừa gây ra cơn địa chấn khi thẳng tay loại 6 anh trai. 6 cái tên gồm: Phạm Anh Duy, Nicky, Công Dương, Tage, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân.

Sau khi kết quả này được công bố, nhiều người đã tỏ ý bất bình, thậm chí còn sốc khi những anh trai có màn thể hiện ấn tượng tại Live Stage 2 phải ra về trong tiếc nuối. Đặc biệt, Phạm Anh Duy là cái tên được réo gọi nhiều nhất vì đa phần khán giả đều cho rằng việc Anh trai say Hi mất đi thí sinh tốt như Phạm Anh Duy sẽ là mất mát lớn.

Đức Phúc khóc khi Phạm Anh Duy bị loại

Trên sóng truyền hình, Đức Phúc thậm chí còn bật khóc nức nở, bày tỏ ý định nhường vị trí của mình cho Anh Duy được đi tiếp. Vì theo Đức Phúc thì Anh trai say Hi chính là cơ hội cuối cùng của Phạm Anh Duy.

Về phần Phạm Anh Duy, sau khi nhận kết quả, nam ca sĩ cũng bày tỏ bản thân đã đến cái tuổi khó có thể tham gia cuộc thi ca hát nào khác sau khi bị loại khỏi Anh trai say Hi.

Phạm Anh Duy đã chính thức rời khỏi chương trình

Một số bình luận của khán giả:

- Đức Phúc nói đúng, Phạm Anh Duy không nên bị loại.

- Duy quá tuổi đi thi tiếp rồi, nhìn Đức Phúc khóc vì thương Duy mà cũng muốn khóc theo.

- Hát hay, sáng sân khấu nhưng ít fan. Vậy là phải dừng cuộc chơi.

- Tiếc cho Duy quá, thương gì đâu.

- Đức Phúc sống tình cảm quá.

- Thấy Duy mặt đơ ra lúc bị loại mà xót vô cùng.

- Cuộc chơi này khắc nghiệt quá, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận chuyện sẽ có thêm nhiều anh trai nữa rời cuộc chơi.

- Đây là điều tôi không hề muốn. Công Dương, Phạm Anh Duy đều diễn tốt, vậy mà cuối cùng lại ra về vì ít bình chọn.

Anh trai say Hi là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Anh trai say Hi có sự tham gia của 30 nam nghệ sĩ trẻ, được gọi là các "anh trai". Các "anh trai" sẽ trải qua quá trình hoàn thiện và nâng cấp bản thân qua từng vòng thi để có cơ hội xuất hiện trong đội hình nhóm nhạc chiến thắng.

Chương trình do Trấn Thành làm MC và được phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần.