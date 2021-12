Now, We Are Breaking Up tập 10: Mẹ Song Hye Kyo điên tiết vì con gái bỏ nhà chạy theo tình trẻ

Now, We Are Breaking Up tập 10 đã chính thức phát sóng vào tối 11/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Mẹ Yoon Jae Guk tiếp tục gây áp lực để Ha Young Eun (Song Hye Kyo) chia tay với con trai mình. Lần này, bà quyết định tấn công vào gia đình Ha Young Eun khi tìm gặp mẹ của cô. Tại buổi gặp mặt, mẹ Yoon Jae Guk thể hiện quan điểm không đồng ý cho Ha Young Eun hẹn hò cùng con trai.

Mẹ Yoon Jae Guk tìm gặp mẹ Ha Young Eun để gây áp lực.

Sau buổi gặp mặt, mẹ Ha Young Eun đã đến nhà con gái uống rượu. Trong cơn say, bà tâm sự không muốn để Ha Young Eun vướng vào mối quan hệ rắc rối này nữa. Thế nhưng, Ha Young Eun lại không đồng ý với lời đề nghị của mẹ mình. Cô vẫn đến cửa hàng nhiếp ảnh của Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong). Chứng kiến con gái cãi lời, mẹ Ha Young Eun lớn tiếng yêu cầu cả hai chia tay. Trước áp lực của mẹ, Ha Young Eun phải theo bà về nhà và bỏ lại Yoon Jae Guk ở lại một mình.

Mẹ Ha Young Eun khi chứng kiến con gái tiếp tục yêu đương với Yoon Jae Guk.

Về phía Shin Yoo Jun, cô cũng tìm đến cửa hàng để trách móc Yoon Jae Guk chỉ biết quan tâm đến tình yêu của bản thân. Ngay lập tức, Yoon Jae Guk đã cãi nhau gay gắt với Shin Yoo Jun. Yoon Jae Guk tiết lộ Shin Yoo Jun là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của Yoon Soo Wan vào 10 năm trước. Sau khi biết sự thật, Shin Yoo Jun cảm thấy bất ngờ và đau đớn.

Shin Yoo Jun đau khổ khi biết sự thật về cái chết của Yoon Soo Wan.

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Liệu mối tình của Ha Young Eun và Yoon Jae Guk có thể tiếp tục? Mẹ Yoon Jae Guk sẽ làm gì tiếp theo để ngăn cản con trai hẹn hò? Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON