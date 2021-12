Đánh bại Now, We Are Breaking Up, sao nữ đang hot bị so sánh với đàn chị Song Hye Kyo

Với rating trên 10%, The Red Sleeve được xem là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thành công vào cuối năm 2021. Bộ phim sở hữu rating cao nhất vào cuối tuần khi phát sóng khung giờ với Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo đóng chính.

Cùng với sự nổi tiếng của bộ phim, Lee Se Young - nữ diễn viên đảm nhận vai chính đã thu hút được nhiều sự chú ý. Lee Se Young bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh cùng Song Hye Kyo. Sở hữu nhan sắc được đánh giá là nữ thần màn ảnh xứ Hàn, Song Hye Kyo đã dành được nhiều lời khen ngợi. Trong khi đó, một số cư dân mạng cho rằng ngoại hình của Lee Se Young chỉ hợp với các bộ phim cổ trang và cô nàng trông có phần kém xinh hơn khi cười.



Song Hye Kyo và Lee Se Young.

Hàng loạt bình luận khẳng định Song Hye Kyo xinh đẹp hơn Lee Se Young liên tục xuất hiện: "Tôi cũng đã cố gắng xem ai được ca ngợi là xinh đẹp hơn Song Hye Kyo nhưng cuối cùng thì thật thất vọng", "Lee Se Young từng nói rằng mình lúc nhỏ rất xinh đẹp nên bố mẹ sợ cô bị bắt cóc. Nhưng cô ấy có vẻ không xinh như vậy khi lớn lên", "Cô ấy không xinh đẹp lúc cười" "Lee Se Young không xinh đẹp áp đảo nhưng vẫn đáng yêu. Điều quan trọng là bộ phim quá hay và diễn xuất của cô ấy rất phù hợp với sự rung cảm của nhân vật".

Lee Se Young trong phim The Red Sleeve.

Trong phim, Lee Se Young vào vai Seong Deok Im - một cung nữ xinh đẹp và thông minh. Seong Deok Im được thái tử Yi San (Lee Junho) mang lòng yêu thương. Khi thái tử Yi San lên ngôi, Seong Deok Im từ chối bên cạnh nhà vua vì mong muốn được sống tự do.