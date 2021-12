Now, We Are Breaking Up tập 9: Song Hye Kyo khóc nức nở vì bị mẹ chồng tính kế bẩn

Now, We Are Breaking Up tập 9 đã chính thức phát sóng vào tối 10/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, mẹ Yoon Jae Suk đã gây sức ép lên Yoon Jae Suk (Jang Ki Yong) ép anh chia tay với Ha Young Eun. Chưa dừng ở đó, mẹ Yoon Jae Suk còn âm thầm liên lạc với Ha Young Eun (Song Hye Kyo). Tuy nhiên, Ha Young Eun vẫn muốn ở bên cạnh Yoon Jae Suk.

Mẹ Yoon Jae Guk khuyên con trai chia tay Ha Young Eun.

Trong một ngày lễ trọng đại ở trường của bố Ha Young Eun, Yoon Jae Guk đã xuất hiện chúc mừng và chính thức ra mắt bố mẹ vợ. Trước đó, Yoon Jae Guk từng giúp đỡ bố Ha Young Eun nên bị bắt đến đồn cảnh sát. Sau vụ việc đó, bố Ha Young Eun luôn dành sự thiện cảm cho Yoon Jae Guk. Tuy nhiên, bố mẹ Ha Young Eun lại không hài lòng khi nghe mối quan hệ giữa con gái và Yoon Jae Guk.

Yoon Jae Guk ra mắt bố mẹ vợ không thành công.

Sau lần thất bại đầu tiên, mẹ Yoon Jae Guk vẫn chưa chịu từ bỏ khi mời Ha Young Eun đến nhà với tư cách bạn gái con trai. Tại đây, bà cố tình để Ha Young Eun nhìn thấy bức ảnh của anh em Yoon Jae Guk và Yoon Soo Wan. Chưa dừng ở đó, mẹ Yoon Jae Guk còn nói những câu ẩn ý khiến Ha Young Eun đau lòng rơi nước mắt. Sau khi biết chuyện, Yoon Jae Guk đã đến động viên Ha Young Eun.

Yoon Jae Guk động viên Ha Young Eun sau khi cô bị mẹ anh làm đau lòng.

Về phía Shin Yoo Jun, cô không khỏi thất vọng khi biết tin Ha Young Eun và Yoon Jae Suk đều không muốn chia tay. Khi nghe điện thoại từ mẹ Yoon Jae Guk, Shin Yoo Jun đã lên cơn bệnh đột ngột.

Shin Yoo Jun tức giận khi biết mẹ Yoon Jae Suk không thể ép Ha Young Eun chia tay.

Tất cả âm mưu phá họai tình cảm của Ha Young Eun và Yoon Jae Suk do Shin Yoo Jun đứng phía sau đều thất bại.

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng Vieon.