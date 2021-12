Now, We Are Breaking Up tập 10: Jang Ki Yong mở cửa hàng chụp ảnh vì bị mẹ cấm yêu Song Hye Kyo

Now, We Are Breaking Up tập 10 sẽ cính thức phát sóng vào tối 11/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, mẹ Yoon Jae Guk đã mời Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đến nhà với tư cách bạn gái con trai. Tại đây, bà cố tình để Ha Young Eun nhìn thấy bức ảnh của anh em Yoon Jae Guk và Yoon Soo Wan. Sau khi biết chuyện, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) quyết định thành lập một cửa hàng chụp ảnh riêng để chống lại mẹ mình. Ha Young Eun và hai người bạn thân đã đến chụp ảnh ủng hộ cho Yoon Jae Guk.

Ha Young Eun và hai người bạn thân đến chụp ảnh ủng hộ cho Yoon Jae Guk.

Về phía Shin Yoo Jun, cô cũng tìm đến cửa hàng để trách móc Yoon Jae Guk chỉ biết quan tâm đến tình yêu của bản thân: "Em đúng là ích kỷ thật đấy. Đó không phải là tình yêu mà là tham vọng". Ngay lập tức, Yoon Jae Guk đã cãi nhau gay gắt với Shin Yoo Jun. Chưa dừng ở đó, anh còn tiết lộ một bí mật liên quan đến cái chết của Yoon Soo Wan vào 10 năm trước khiến Shin Yoo Jun hoảng loạn.

Yoon Jae Guk cãi nhau gay gắt với Shin Yoo Jun.

Trong một diễn biến khác, chuyện tình cảm của cặp đôi phụ Chi Sook và Do Hoon cũng ngày càng phát triển. Do Hoon diện đồ lịch lãm mang hoa đến công ty của Chi Sook để tỏ tình. Trước hành động này, Chi Sook dường như thấy trái tim mình đang rung động. Chi Sook và Do Hoon đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Chi Sook và Do Hoon khóa môi lãng mạn.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.