NÓNG: Lập danh sách những người livestream sai sự thật vụ Tuấn "khỉ" bắn người

Ngày 3-2, UBND xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) và các cơ quan chức năng huyện này cho hay đang rà soát, lập danh sách những trường hợp youtuber, facebooker quay phim, livestream không đúng sự thật, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn "khỉ").

Theo đó, trong khi Công an TP HCM, Bộ Công an và các lực lượng phối hợp truy bắt nghi can thì nhiều người đã dùng điện thoại quay lại rồi phát trên facebook, youtube, thông tin không đúng sự thật khiến việc truy bắt gặp khó khăn.

Nhiều người dân đã livestream, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó một "hiệp sĩ" đã đăng youtube nói rằng có người xưng là Lê Quốc Tuấn ngỏ ý muốn ra đầu thú. Và "hiệp sĩ" này hứa sẽ dẫn Tuấn về thăm vợ con trước khi đưa ra công an.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã mời "hiệp sĩ" này lên làm việc. Kết quả xác định người gọi cho "hiệp sĩ" không phải Lê Quốc Tuấn và hiện Công an tỉnh Bình Dương đang xử lý vụ việc này.

Nhiều người đã chỉ trích hành vi livestream trên youtube của "hiệp sĩ" là câu view, câu like vì nếu có trường hợp nhận được cuộc gọi xưng là Lê Quốc Tuấn thì cũng phải báo với công an chứ không được phép đăng tải lên mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận.

Một người dân livestream tại khu vực truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Sau 5 ngày xảy ra vụ án, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết công tác truy bắt các đối tượng vẫn hết sức khẩn trương, tích cực.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn về các tội về các tội: Giết người, Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra quyết định truy nã Lê Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nguyên nhân vì sau khi bắn chết nhiều người ở sòng bạc tại Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) Lê Quốc Tuấn cướp được 1 tỉ đồng và đưa bạn là Phạm Thanh Tâm cất giữ. Sau đó, Lê Thanh Tâm đã bỏ trốn.

Bên cạnh truy nã Lê Quốc Tuấn, Công an TP HCM cũng truy tìm vật chứng của vụ án. Đặc điểm vật chứng truy tìm: xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 595.12.