Vụ bắn chết 5 người ở Củ Chi: Khẩu súng Lê Quốc Tuấn gây án từ đâu ra?

Chiều 31-1, sau 2 ngày xảy ra vụ trọng án ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi , Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Bộ Công an cử lực lượng đặc nhiệm truy lùng Lê Quốc Tuấn (SN 1987).

Lê Quốc Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM truy nã về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng sau khi xảy ra vụ án mạng nghi phạm Lê Quốc Tuấn dùng súng bắn chết 5 người, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện kiểm tra vũ khí quân dụng. Theo đó, người kiểm tra không phải tại đơn vị mà được cắt cử từ Công an TP HCM.

Kết quả kiểm tra cho thấy Công an quận 11 không bị mất vũ khí quân dụng, số lượng các vũ khí còn đầy đủ. Vậy nguồn gốc khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn sử dụng từ đâu ra?

Về vấn đề này, Công an TP HCM cho biết tiếp tục truy tìm Lê Quốc Tuấn cũng như hung khí gây án để làm rõ nguồn gốc khẩu súng AK báng xếp mà đối tượng đã sử dụng để ra tay.

Phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi ngày 29-1 (tức hôm hung thủ gây án) có phải là ngày trực hay không? Và ngày 29-1, Lê Quốc Tuấn có phải bắt buộc có mặt ở đơn vị hay không, thì chưa nhận được câu trả lời.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết đã báo cáo đầy đủ với cấp trên và công tác truy tìm đối tượng, tang vật gây án vẫn đang tiến hành khẩn trương, gấp rút.

Công an TP HCM thông tin khi bỏ trốn, Lê Quốc Tuấn có vũ khí và rất manh động. Không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến địa phương khác để ẩn náu. Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện đối tượng, cần báo ngay cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân gần nhất; hoặc gọi đến Công an TP HCM theo số 0909.626.363.

Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, trước đó, chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn đã đi cùng Lê Quốc Minh (SN 1993) đến sòng bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, Tuấn bất ngờ lấy súng nả đạn liên tục vào đám đông khiến 4 người chết tại chỗ.

Đến ngày 30-1, kết quả ban đầu xác định đã có 5 người tử vong và 3 người khác bị thương.