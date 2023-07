'Nơi giấc mơ tìm về' tập 35: Bố mẹ Mai Anh bị bắt

Preview "Nơi giấc mơ tìm về" tập 35 tiếp tục xoay quanh chuyện gia đình Mai Anh. Đang đau khổ vì thất tình, một ngày, Mai Anh bỗng nhận được tin từ Hùng "lùn", đàn em của bố mẹ cô. Hùng nói rằng bố mẹ Mai Anh đã bị bắt và đưa cho Mai Anh một chiếc hộp. "Đây là món đồ bố cháu đưa cho chú, dặn nếu anh chị có vấn đề gì thì giao lại cho cháu" - Hùng nói với Mai Anh.

Ở một diễn biến khác, Gia An đến viện dưỡng lão và trông thấy cảnh Mai Anh đang nói chuyện với bà Tâm. Lúc này, ánh nhìn của Gia An dành cho Mai Anh có phần trìu mến hơn. Có lẽ sau cùng, Gia An sẽ nhận ra thực tâm Mai Anh không quá xấu. Cô chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và quá trẻ con, không biết cách yêu. Tất cả những việc Mai Anh đối với Phương chỉ là do bản tính hiếu thắng, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ.

Dựa theo tình tiết phim hiện tại, khán giả dự đoán Mai Anh - Gia An sẽ quay về bên nhau, còn Phương sẽ đến với Mạnh, người đàn ông cũng yêu thương và trân trọng cô chẳng kém gì Gia An.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 35 lên sóng tối nay trên VTV1.