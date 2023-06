'Nơi giấc mơ tìm về' tập 23: Mai Anh cho người theo dõi Phương và Gia An trong khách sạn

Nơi giấc mơ tìm về tập 23 tiếp tục mối quan hệ rối như tơ vò của Phương - Gia An và Mai Anh. Trong tập này, Phương và Gia An có một khoảnh khắc riêng tư trong xe ô tô. Khi Gia An đề nghị nói chuyện, Phương đã từ chối và nói giữa cô và cậu sẽ không có chuyện gì ngoài chuyện công việc.

Lúc này, Gia An hỏi vặn lại: "Sao Phương biết là tôi sẽ không nói chuyện gì ngoài chuyện công việc?". Khi Phương bối rối, Gia An bèn tiếp lời: "Vì Phương biết tình cảm tôi dành cho Phương, Phương đang trốn tránh!".

Tiếp đó, Gia An và Phương còn cùng nhau vào... khách sạn. Nhưng thực chất, cả hai đang theo dõi một cô gái chứ không hề có chuyện gì mờ ám. Tuy nhiên, Mai Anh đã cho người theo dõi chồng sắp cưới và phát điên khi nhận được báo cáo rằng Phương và Gia An đi khách sạn với nhau. Đã vậy, "tình báo" của Mai Anh còn cho biết hai người đã ở trong khách sạn được... 20 phút.

Theo dõi diễn biến của bộ phim, khán giả lo lắng cho Phương và cả Gia An vì không biết Mai Anh sẽ có thể làm những gì với bản tính hiếu thắng, thậm chí có phần hơi điên loạn của mình. Liệu Mai Anh có làm hại Phương chỉ vì nghĩ rằng cô là kẻ thứ 3 đang phá đám tình yêu của mình?

Ở một diễn biến khác, ông Kình tiếp tục tìm hiểu về gia đình Mai Anh và được cảnh báo là rất nguy hiểm. Có vẻ như bố mẹ Mai Anh thực sự là dân "cộm cán" và gia đình cô gái này còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được tiết lộ.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 23 lên sóng VTV1 tối nay.