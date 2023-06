Nơi giấc mơ tìm về tập 21: Gia An vẫn ôm Phương dù sắp phải cưới Mai Anh

Nơi giấc mơ tìm về tập 21 khiến khán giả trông chờ, nhất là khi tập 20 khép lại với nhiều tình tiết hấp dẫn. Đó là khi Gia An và Phương chính thức có cảm tình với nhau, nhưng cùng lúc, nam chính lại đón nhận tin mình khiến Mai Anh có bầu.

Trong tập 21, có vẻ như Phương đã phát hiện ra chuyện của Gia An và Mai Anh nên cô bắt đầu có thái độ lạnh lùng, xa cách. Khi Gia An đến tìm, Phương đuổi cậu đi về và lạnh lùng bước qua. Lúc này, Gia An đã kéo Phương lại và ôm cô thật chặt.

Thế nhưng, có vẻ như tình yêu chớm nở của Gia An - Phương chẳng thể kéo dài khi bà Lan đã sắp xếp chuyện cưới hỏi của cháu trai và Mai Anh. Không cần biết Gia An có đồng ý hay không, bà Lan đã tính chuyện đám cưới, chuyện sang gặp mặt nhà gái.

Lúc ông Kình hỏi rằng liệu bà Lan đã tìm hiểu kỹ về gia đình Mai Anh hay chưa thì bà nội Gia An chỉ ậm ừ đáp rằng cũng biết "nhà gái" làm kinh doanh đa ngành nghề. Nhưng dù gia đình Mai Anh có làm gì thì bà tin rằng Mai Anh sẽ không làm hại đến cháu trai mình.

Việc bà Lan vô tư sắp xếp cuộc đời Gia An khiến nhiều khán giả bất bình. Bà Lan luôn làm mọi chuyện vì nghĩ rằng nó tốt cho cháu trai, nhưng lại không hề quan tâm đến tâm tư, tình cảm của cháu. Việc Gia An luôn muốn "vượt rào", khẳng định bản thân mình có lẽ cũng xuất phát từ việc phải sống quá lâu dưới sự kìm kẹp của bà Lan mà ra.

Ngoài ra, trong tập này, Gia An cũng đến gặp con trai bà Lý để đưa tiền và bắt hắn không được làm phiền Phương nữa.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 21 lên sóng VTV1 tối nay.