Nơi giấc mơ tìm về tập 22: Mai Anh bắt gặp Gia An và Phương tình tứ trong phòng riêng

Nơi giấc mơ tìm về tập 22 tiếp tục là một tập phim được khán giả chờ đón, nhất là khi tập 21 khép lại bằng tình tiết Phương đau khổ khi phát hiện ra Gia An sắp lấy vợ. Vì chuyện này, cô tỏ ra lạnh nhạt, né tránh Gia An.

Trong khi đó, Gia An thừa nhận với Trí rằng lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng và sợ mất một người phụ nữ đến vậy. Trải qua quá nhiều mối tình, chàng công tử lần đầu biết yêu. Nhưng rủi thay, đó cũng là lúc anh phải trả giá cho thói trăng hoa trong quá khứ của mình. Gia An không yêu, nhưng đang bắt buộc phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng Mai Anh.

Ở tập 22, Gia An đã đưa Mai Anh tới tận mộ của ông và bố mẹ mình. Trước những người thân yêu nhất, Gia An hỏi Mai Anh: "Anh muốn em trả lời thật lòng, em muốn kết hôn với anh là vì tình yêu hay đơn giản chỉ là sự hiếu thắng? Và em có chấp nhận sống với một người mà em biết họ không còn yêu em không?".

"Thế ý anh là chúng ta dừng lại đúng không? Anh chỉ coi tôi là một cuộc vui của anh thôi đúng không?" - Mai Anh hỏi thì Gia An tuyên bố: "Anh mới chính là một trong những thú vui của em thì đúng hơn!".

Trở lại công ty, Gia An gặp Phương trong phòng làm việc. Nữ thư ký đang có chuyện cần báo cáo với giám đốc. Nhưng thay vì nói chuyện công việc, Gia An bắt Phương tới ngồi cạnh mình. Khi Phương bỏ đi, Gia An còn sán tới nắm tay cô, bắt Phương thừa nhận đang ghen với Mai Anh. Đúng lúc 2 người đang thân mật thì Mai Anh đi tới. Cho rằng Phương chính là kẻ thứ 3, Mai Anh xông vào đẩy nữ thư ký.

Ở một diễn biến khác, Phương cũng phát hiện ra một bí mật động trời trong công ty. Đó là có người trong công ty La La đã cấu kết với bên ngoài, khiến thực phẩm mà công ty cung cấp cho viện dưỡng lão, trên đường vận chuyển bị tráo đổi với sản phẩm khác.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 22 lên sóng VTV1 tối nay.