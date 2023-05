Nơi giấc mơ tìm về tập 4: Gia An cho Phương tiền để nghỉ việc

Nơi giấc mơ tìm về tập 4 tiếp tục xoay quanh những khó chịu và bức bối của Gia An khi phải tiếp quản công việc mà mình không thích, bị cả bà lẫn Phương kiểm soát. Thậm chí trong cuộc nói chuyện với bà, Gia An còn gắt gỏng và cho rằng nếu bà Lan thích Phương như vậy, Phương giỏi giang đến thế, thì tại sao bà không đưa Phương lên làm... phó giám đốc luôn.

Tiếp đó, Gia An tuyên bố thẳng mặt Phương rằng: "Tôi chán nhìn cái bản mặt chị lắm rồi!". Đáp lại, Phương cười khẩy: "Đúng, đấy là điều mà tôi mong muốn đấy!". Nghe vậy, Gia An gợi ý: "Vậy thì nghỉ việc đi!". Tuy nhiên, Phương nói rằng mình đã ký hợp đồng với công ty 3 năm, không thể muốn phá là phá được.

Gia An hứa cho tiền để đền bù hợp đồng của Phương.

Chứng tỏ mình là đại thiếu gia, Gia An tuyên bố sẵn sàng cho Phương một khoản tiền lớn để đền bù hợp đồng, chỉ cần cô biến khỏi tầm mắt anh mà thôi. "Tại sao tôi lại phải làm theo yêu cầu ngu ngốc của cậu nhỉ?" - Phương tức tối hỏi lại. Tuy nhiên Gia An tiếp tục ra giá, cậu chỉ quan tâm đến việc được "giải phóng" khỏi Phương. Tất nhiên, ước mơ của Gia An không thể thành hiện thực, vì Phương vẫn rất trung thành với bà Lan. Cô nói với Gia An rằng nếu anh muốn cô không kè kè bên cạnh nữa, thì hãy làm tốt công việc của mình.

Ngoài ra, cũng trong tập 4, Mai Anh - bạn gái của Gia An ở nước ngoài đã chính thức về nước. Trước đó, trong tập 3, mối quan hệ của Mai Anh và Gia An đã được hé lộ phần nào. Cả hai vốn là người yêu, nhưng trong lúc nóng giận, Mai Anh đã tuyên bố chia tay, đường ai nấy đi. Tuy nhiên khi Gia An về nước, Mai Anh lại không ngừng cho người bám đuôi, theo dõi cậu. Khi biết Gia An đi gặp gỡ cô gái khác, Mai Anh còn ghen tuông lồng lộn.

Mai Anh đã trở về nước.

Sự trở về của Mai Anh hứa hẹn sẽ khiến mọi chuyện quanh Gia An tiếp tục "rối tung rối mù".

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 4 lên sóng tối nay trên VTV1.