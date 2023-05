Nơi giấc mơ tìm về tập 3: Vợ và chị vợ của Gia An xuất hiện

Vừa lên sóng được 2 tập đầu, Nơi giấc mơ tìm về đã thu hút sự chú ý của khán giả trên sóng VTV1. Ở đoạn clip giới thiệu tập 3 sẽ lên sóng tối nay, Gia An (Lãnh Thanh) rơi vào một rắc rối nho nhỏ. Khi anh chàng đang "chém gió" với gái xinh ở quán cafe thì một cô gái xuất hiện. Cô gái này là Chi, người từng âm thầm theo dõi Gia An trong những tập trước đó, khi anh trở về Việt Nam.

Khi gặp Chi, Gia An vô cùng ngạc nhiên. Còn Chi giới thiệu với cô gái đang ở cùng Gia An rằng mình chính là chị vợ của anh chàng. Chẳng những vậy, Chi còn gọi video call cho Mai Anh - cô gái đang nhờ Chi theo dõi Gia An khi về Việt Nam. Qua điện thoại, Mai Anh nũng nịu gọi Gia An là chồng. Liệu mối quan hệ thực sự của Mai Anh - Gia An và Chi là như thế nào?

Trong khi đó, Gia An tiếp tục khiến Phương phát điên khi anh chàng vô kỷ luật, coi công việc như trò đùa. Đã muộn giờ đến gặp khách hàng, khi đến nơi, Gia An còn bảo Phương bắt khách hàng đợi thêm 10 phút nữa, với lý do anh muốn họ phải chờ đợi. Tuy nhiên Phương nhắc Gia An nhớ rằng chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm việc dưới trang trại. "Trong một buổi chiều mà lỡ việc 2 lần chắc chắn giám đốc sẽ không vui đâu!" - Phương nói với Gia An khiến anh chàng cũng phải dè chừng.

Trở lại với các diễn biến của tập 2 trước đó, Gia An đã buộc phải về công ty tiếp quản công việc. Anh vô cùng bất ngờ khi gặp lại Phương, người từng khiến mình phải lên đồn công an giờ lại trở thành trợ lý của mình.

Gia An không hề muốn làm việc ở công ty của bà. Bản tính phóng khoáng, anh không muốn gò mình trong bộ vest chỉn chu, khó chịu, ngược lại, thích ăn mặc kiểu "chất chơi", phủi bụi. Gia An đang ấp ủ kế hoạch mở một công ty chuyên order hàng hiệu. Thế nên, việc đến công ty của bà với Gia An như đối phó. Anh chàng chỉ chờ cơ hội là lỉnh ra ngoài để theo đuổi kế hoạch riêng của mình.

Trong khi đó, hoàn cảnh của nhân vật Phương cũng được giới thiệu rõ hơn trong tập này. Bố mẹ Phương đều đang ở nước ngoài, còn Phương lại chọn ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp, ngoài ra còn để hương khói cho em của mình. Điều này khiến khán giả tò mò về người em đã qua đời của Phương.

Bên cạnh đó, trong tập 2, công ty của bà Lan cũng vướng vào một rắc rối lớn khi họ có liên quan tới một vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có một nạn nhân đã không qua khỏi.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 3 lên sóng VTV3 tối nay (24/5).