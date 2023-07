"Nơi giấc mơ tìm về" tập 42: Đám cưới của Mai Anh - Gia An vẫn diễn ra bất chấp chuyện quá khứ?

Nơi giấc mơ tìm về tập 42 hé lộ cảnh Mai Anh đến mộ của bố mẹ Gia An để tạ lỗi thay bố mẹ mình. Cô nói rằng phận làm con, cô rất xin lỗi vì những lỗi lầm mà bố mẹ cô đã gây ra. Nay bố mẹ cô cũng đã phải trả giá đắt.

Lúc này, bà Lan xuất hiện và an ủi cháu dâu tương lai. Bà nói rằng lỗi lầm thuộc về bố mẹ Mai Anh, con cái không có tội. Câu nói của bà Lan khiến người xem đặt ra giả thuyết phải chăng đám cưới của Gia An và Mai Anh vẫn diễn ra như dự kiến, bất chấp những câu chuyện đau thương trong quá khứ?

Ở một diễn biến khác, ông Kình đã đưa Gia An tìm về gốc gác thật sự của mình, đó là căn nhà của ông bà anh. Gia An trách ông Kình và bà Lan khiến anh trở thành một kẻ mất gốc. Nếu Gia An không phát hiện ra sự thật, thì cả cuộc đời này, anh phải sống dưới thân phận cháu nội bà Lan.

Bỏ sang một bên chuyện quá khứ, ông Kình nhắc Gia An nhớ rằng công ty La La có sự góp sức của cả bố mẹ anh vì họ cũng góp cổ phần. Nếu bây giờ Gia An từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ tất cả cổ phần, thì là anh đang có lỗi với bố mẹ.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 42 lên sóng VTV1 tối nay.