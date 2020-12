Nổ súng 4 người thương vong ở Quảng Nam: Phát hiện thi thể nhiều khả năng là nghi phạm

Chiều 6-12, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể được cho là đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1979; ngụ thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).



Theo vị này, thi thể trên được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh. Thi thể này đã bị phân hủy nặng, có thể đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân cái chết của người này. Lực lượng chức năng và cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nghi của Đỗ Xuân Hải

"Qua nhận dạng ban đầu, khả năng đây chính là thi thể đối tượng Đỗ Xuân Hải. Dù vậy, các lực lượng chức năng đang thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ để có thể khẳng định chính xác 100%" – vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 26-11, Đỗ Xuân Hải mang súng tự chế và dao đến nhà bà Trần Thị Lan (SN 1965; trú tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Tại đây, Hải dùng súng bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, con ruột bà Lan), sau đó dùng dao chém bà Lan và cháu Trần Quang Huy (SN 2008, con chị Na).

Hải bỏ lại 1 khẩu súng tại hiện trường rồi tiếp tục mang khẩu súng tự chế khác đến nhà ông Đỗ Thành Tại (SN 1971; trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương - cách nhà bà Lan khoảng 700 m). Hải dùng súng bắn ông Tại tử vong khi ông đang ngồi trong nhà. Sau khi gây ra vụ nổ súng, Hải bỏ lại 1 khẩu súng, 1 xe máy rồi tẩu thoát.

Khẩu súng Hải để lại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 26-11, sau khi dự đám giỗ về, Hải và chị Na có đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na nhắn tin qua lại...

Trong khi đó, Hải và ông Tại có quan hệ làm ăn. Gần đây, hai bên không có mâu thuẫn nhưng cách đó 2 tháng, Hải và ông Tại có tổ chức nhậu nhẹt và gây sự với nhau.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Hải về tội "Giết người", đồng thời ban hành quyết định truy nã toàn quốc theo dạng đặc biệt.