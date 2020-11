2 vụ nổ súng ở Quảng Nam: Đã xác định được nghi phạm, thu giữ 2 súng săn

Sáng 27-11, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tiếp tục triển khai lực lượng truy lùng đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng vào tối 26-11 khiến 4 người thương vong tại huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).



Thiếu tướng Dũng xác nhận lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng kíp (loại súng người dân miền núi thường cất giấu dùng để săn bắn động vật) tại 2 nơi xảy ra các vụ nổ súng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định khả năng một đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng này.

Công an thu giữ 2 khẩu súng săn tại nhà các nạn nhân

Một lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho hay qua thu thập các chứng cứ, bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1975; trú thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971; ngụ cùng thôn) tử vong. Hiện đối tượng Hải đã rời khỏi địa phương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 26-11, tại thôn Dương Thạnh (xã Trà Dương) xảy ra vụ nổ súng khiến ông Tại tử vong.

Xe máy nghi phạm bỏ lại nhà nạn nhân

Theo lời kể của bà Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ ông Tại), trong lúc 2 vợ chồng bà đang xem tivi tại phòng khách gia đình thì bất ngờ Hải xông vào nhà, dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của ông Tại. Sau khi gây án, Hải để lại xe máy, khẩu súng rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần với khoảng thời gian trên, cách thôn Dương Thạnh khoảng 400m (thuộc địa phận thị trấn Trà My) cũng xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương.

Thời điểm này, một đối tượng đã xông vào nhà dùng súng kíp bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (SN 1982).

Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (SN 1967, mẹ chị Na) và chém con chị Na tên là Trần Quang Huy (2008).