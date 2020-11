2 vụ nổ súng trong đêm, ít nhất 1 người chết, 3 bị thương

Khuya 26-11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người chết.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân là ông Nguyễn Thành Tại - SN 1971, trú thôn Dương Thạnh.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, vợ ông Tại, cho biết trong lúc vợ chồng bà đang xem tivi tại phòng khách gia đình thì bất ngờ, một người hàng xóm là Đ.X.H xông vào, dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của ông Tại.

Sau khi gây án, H. để lại xe máy, nhanh chóng bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng được cho là do mâu thuẫn trong lúc nhậu trước đó.

Người dân địa phương theo dõi vụ nổ súng khiến 1 người đàn ông tử vong ở xã Trà Dương

Cũng trong khoảng thời gian trên, cách thôn Dương Thạnh khoảng 400m - thuộc địa phận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My - cũng xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương.

Trong đó, 2 người bị thương nặng và một cháu nhỏ bị thương nhẹ ở tay. Hiện cả 3 người đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Những người bị thương có quan hệ là mẹ, con và cháu trong một gia đình.

Một lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam tung lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ.



"Đến thời điểm này vẫn chưa xác định 2 vụ nổ súng có phải do một người gây ra hay không. Nguyên nhân vụ việc cũng chưa được xác định. Hiện tại trời tối, địa phương lại có mưa lớn nên việc điều tra, phá án đang gặp một số khó khăn" – vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My thông tin.