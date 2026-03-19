Trong cuộc sống bận rộn, việc nấu dư thức ăn và bảo quản trong tủ lạnh để ăn lại vào hôm sau là thói quen khá phổ biến. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế lãng phí thực phẩm và giảm chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, không phải món ăn nào cũng có thể bảo quản rồi hâm nóng lại một cách an toàn. Một số loại thực phẩm sau khi nấu chín nếu để lâu hoặc hâm nóng lại nhiều lần có thể biến đổi thành phần dinh dưỡng, thậm chí tạo ra những chất không tốt cho sức khỏe.

Rau cải, rau muống, cải bó xôi... chứa nhiều nitrat, khi để qua đêm dễ biến đổi thành nitrit gây ung thư

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo có một số loại thực phẩm tốt nhất nên ăn hết trong ngày, nếu còn thừa thì nên bỏ đi thay vì cố gắng hâm nóng lại.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để bảo quản rồi hâm nóng lại nhiều lần.

Ông cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống: “Việc hâm nóng lại thức ăn nhiều lần có thể làm biến đổi thành phần dinh dưỡng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách. Tốt nhất nên nấu lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn, tránh để thực phẩm đã nấu chín quá lâu.”

Rau lá xanh nấu chín để qua đêm

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải bó xôi, bắp cải, xà lách hay xà lách romaine vốn được xem là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, khi các loại rau này đã được nấu chín và để lâu, thành phần hóa học của chúng có thể thay đổi.

Cụ thể, trong rau lá xanh có chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi rau được nấu chín rồi để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ hoặc bảo quản không đúng cách, nitrat có thể chuyển hóa dần thành nitrit.

Khi hâm nóng lại, lượng nitrit này có thể tăng lên đáng kể. Nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài, nitrit có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, rau lá xanh sau khi nấu chín cũng dễ mất vitamin nếu để lâu. Vì vậy, tốt nhất nên nấu lượng rau vừa đủ cho một bữa ăn. Nếu còn thừa sau nhiều giờ, việc bỏ đi đôi khi là lựa chọn an toàn hơn.

Hải sản khi để lâu, protein sẽ bị biến tính, sinh ra các chất độc hại làm suy giảm chức năng gan và thận

Hải sản đã nấu chín để qua đêm

Cá, tôm, cua và nhiều loại hải sản khác có hàm lượng protein cao, điều này khiến chúng trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cho thực phẩm vào tủ lạnh là có thể giữ an toàn. Tuy nhiên, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng.

Nếu hải sản đã nấu chín được để qua đêm rồi hâm nóng lại nhưng nhiệt độ không đủ cao hoặc thời gian hâm nóng quá ngắn, vi khuẩn có thể vẫn tồn tại. Trong trường hợp nhẹ, người ăn có thể bị đau bụng, tiêu chảy. Nặng hơn có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Không chỉ vậy, hải sản để lâu thường mất đi độ tươi và hương vị đặc trưng. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên chế biến lượng hải sản vừa đủ và ăn ngay sau khi nấu.

Nấm nấu chín để qua đêm biến đổi protein và nitrat thành chất độc gây hại tiêu hóa.

Nấm nấu chín để lâu

Nấm là thực phẩm được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nấm sau khi nấu chín nếu để lâu, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng, có thể xảy ra những biến đổi không tốt.

Trong quá trình bảo quản, các thành phần protein và hợp chất hữu cơ trong nấm có thể bị phân hủy, tạo ra những chất gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, các món canh nấm hoặc súp nấm để qua đêm có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Ngay cả khi bạn đun sôi lại, một số độc tố do vi khuẩn tạo ra vẫn có thể tồn tại vì chúng có khả năng chịu nhiệt.

Do đó, giống như rau xanh, nấm nên được nấu vừa đủ cho một bữa ăn. Việc giữ lại và hâm nóng nhiều lần không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Trứng chưa chín kỹ rất dễ bị vi khuẩn Salmonella xâm nhập và sinh sôi nhanh chóng

Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, không phải loại trứng nào cũng có thể bảo quản và hâm nóng lại.

Với trứng luộc chín hoàn toàn, nếu được bảo quản trong tủ lạnh đúng cách, vẫn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng đối với trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ, nguy cơ lại khác.

Những loại trứng này chưa được nấu đủ nhiệt để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn có thể tồn tại bên trong, chẳng hạn như vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Nếu để qua đêm rồi hâm nóng lại, nguy cơ nhiễm khuẩn có thể tăng lên.

Một số người có thói quen luộc sẵn trứng lòng đào từ tối hôm trước để sáng hôm sau hâm lại ăn nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thói quen này không nên duy trì.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày, các chuyên gia khuyến nghị một số nguyên tắc đơn giản:

- Chỉ nấu lượng thức ăn vừa đủ cho mỗi bữa.

- Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh càng sớm càng tốt sau khi nấu.

- Hâm nóng thức ăn ở nhiệt độ đủ cao và chỉ hâm lại một lần.

- Tránh giữ lại những thực phẩm dễ biến đổi như rau lá xanh, hải sản hoặc nấm.