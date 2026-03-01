Ở tuổi 27, Uyển Ân, em gái Trấn Thành, đã có hành trình "lột xác" khiến nhiều người bất ngờ. Gia nhập làng giải trí Việt từ năm 2019 với vai trò diễn viên, cô từng ghi dấu ấn bằng vẻ ngoài dễ thương, nhí nhảnh. Tuy nhiên, thời điểm mới vào nghề, Uyển Ân chưa thực sự nổi bật về ngoại hình. Gương mặt tròn, vóc dáng hơi mũm mĩm khiến cô thường chọn những bộ đồ rộng, đáng yêu để che khuyết điểm.

Thế nhưng, sau khi giảm tới 12kg, Uyển Ân khiến công chúng phải nhìn lại. Không chỉ vóc dáng thon gọn hơn, đường nét gương mặt cũng thanh thoát rõ rệt. Nhiều ý kiến còn ví von nhan sắc của cô hiện tại "ngang ngửa" với Triệu Lộ Tư – mỹ nhân đình đám của Cbiz. Điều đáng nói, bí quyết giảm cân của cô lại không hề phức tạp mà rất gần gũi, dễ áp dụng cho phụ nữ hiện đại.

Khám phá kiểu ăn giúp Uyển Ân giảm 12kg

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Uyển Ân "siết dáng" thành công chính là thay đổi chế độ ăn uống. Cô ưu tiên các món luộc, giảm tinh bột và hạn chế dầu mỡ, một nguyên tắc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích.

1. Ưu tiên món luộc: Ít calo, giữ trọn dinh dưỡng

Các món luộc như rau xanh, ức gà, trứng hay cá hấp/luộc có điểm chung là không sử dụng dầu mỡ, từ đó giảm đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, phương pháp chế biến này giúp giữ lại vitamin và khoáng chất tốt hơn so với chiên rán.

Việc ăn nhiều thực phẩm luộc còn giúp tăng cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao (đặc biệt từ rau xanh). Điều này khiến bạn tự nhiên giảm lượng ăn trong ngày mà không cần ép buộc.

Với phụ nữ, đây là cách giảm cân an toàn vì không gây thiếu hụt dinh dưỡng – yếu tố rất quan trọng để duy trì làn da, mái tóc và nội tiết ổn định.

2. Giảm tinh bột: Kiểm soát cân nặng từ gốc

Tinh bột không phải "kẻ thù", nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng, đồ ngọt), sẽ khiến cơ thể tích trữ mỡ thừa.

Việc Uyển Ân giảm lượng tinh bột giúp cơ thể chuyển sang sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng. Đây là nguyên lý nền tảng của nhiều chế độ ăn giảm cân hiện đại như low-carb.

Tuy nhiên, điểm thông minh trong cách ăn của cô là không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mà chỉ giảm và lựa chọn nguồn tốt hơn như khoai lang, gạo lứt. Điều này giúp tránh tình trạng mệt mỏi, tụt năng lượng – vấn đề nhiều người gặp phải khi giảm cân sai cách.

3. Hạn chế dầu mỡ: Giảm tích tụ mỡ nội tạng

Thực phẩm nhiều dầu mỡ thường chứa lượng calo rất cao. Chỉ 1 muỗng dầu đã có thể cung cấp tới 120 calo - con số không hề nhỏ nếu sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, ăn nhiều đồ chiên rán còn liên quan đến nguy cơ tăng mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch và làn da. Việc cắt giảm nhóm thực phẩm này không chỉ giúp giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Có thể thấy, chế độ ăn của Uyển Ân không cực đoan mà tập trung vào nguyên tắc: giảm calo – tăng dinh dưỡng – duy trì lâu dài. Đây chính là lý do giúp cô giảm cân nhưng vẫn giữ được thần thái tươi tắn.

Không chỉ ăn uống: Những thói quen giúp Uyển Ân "lột xác"

Giảm cân thành công không chỉ nằm ở chế độ ăn. Uyển Ân còn duy trì những thói quen vận động rất đáng học hỏi.

1. Chạy bộ: Đốt mỡ hiệu quả, cải thiện vóc dáng

Chạy bộ là một trong những hình thức cardio đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Trung bình, một người có thể đốt từ 300–600 calo mỗi giờ chạy, tùy cường độ.

Ngoài việc giảm mỡ, chạy bộ còn giúp cải thiện sức bền, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ làn da hồng hào hơn. Đây là lý do nhiều người sau khi giảm cân trông "có sức sống" hơn hẳn.

2. Tập luyện với huấn luyện viên: Giảm cân đúng cách, tránh sai lầm

Uyển Ân cũng tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Điều này rất quan trọng vì:

Giúp xây dựng bài tập phù hợp thể trạng

Tránh tập sai gây chấn thương

Tăng hiệu quả đốt mỡ và siết cơ

Đặc biệt, việc kết hợp giữa cardio (chạy bộ) và tập sức mạnh (gym) giúp cơ thể săn chắc, không bị "gầy nhão", vấn đề nhiều phụ nữ gặp phải khi chỉ ăn kiêng.

(Ảnh: Internet)