Nhiều người dù không hề thừa cân vẫn nhận ra trên đùi hay mông xuất hiện những vùng da lồi lõm, nhăn nhúm trông giống vỏ quả cam - đó chính là da sần vỏ cam (cellulite), một tình trạng da rất phổ biến. Biểu hiện đặc trưng là bề mặt da trở nên sần sùi, không đều, thường tập trung ở đùi, mông và bụng - những nơi mỡ dễ tích tụ nhất.

Nguyên nhân hình thành da sần vỏ cam rất đa dạng: Yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, lười vận động, trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác, hay những giai đoạn nội tiết tố biến động mạnh như dậy thì, mang thai và mãn kinh - tất cả đều có thể là "thủ phạm".

Theo bác sĩ da liễu Huang Youming từng chia sẻ trên chương trình "Phụ nữ tôi là nhất" (tại Đài Loan, Trung Quốc), da sần vỏ cam thực chất là hệ quả của việc các tế bào mỡ tích tụ cục bộ, trong khi các sợi liên kết dưới da lại co rút và xơ cứng, khiến lớp mỡ bị đẩy ngược lên trên, tạo ra những gờ lồi lõm trông như mặt đường cuội.

3 nguyên nhân chính hình thành da sần vỏ cam

1. Biến động nội tiết tố ảnh hưởng đến phân bố mỡ

Da sần vỏ cam xuất hiện ở phụ nữ nhiều hơn hẳn so với nam giới, một phần do estrogen. Khi estrogen thay đổi, cơ thể dễ tích mỡ hơn và tình trạng phù nề cũng tăng lên. Thêm vào đó, vùng hông và đùi của phụ nữ vốn đã là "kho dự trữ mỡ" ưa thích của cơ thể, nên đây cũng là nơi da sần vỏ cam dễ lộ rõ nhất.

2. Tuần hoàn kém và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh

Ngồi nhiều, ít vận động, ăn nhiều đồ chiên rán và đồ ngọt - tất cả đều làm suy yếu tuần hoàn máu và bạch huyết. Hậu quả là nước và các chất chuyển hóa bị ứ đọng trong mô, khiến da dần mất đi độ đàn hồi và săn chắc.

3. Da lão hóa và collagen suy giảm

Càng lớn tuổi, collagen và elastin trong da càng thưa dần. Khi da mất đi "khung đỡ", các tế bào mỡ bên dưới càng dễ trồi lên, bề mặt da vì thế ngày càng lồi lõm hơn.

Đường và tinh bột trắng - "đồng phạm" thầm lặng

Bác sĩ da liễu Zhang Weiting từng lưu ý rằng dù đường không trực tiếp gây ra da sần vỏ cam, việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế vẫn có thể làm tình trạng này trầm trọng hơn.

Lý do nằm ở phản ứng glycation (đường hóa): tinh bột tinh chế khi vào cơ thể sẽ phản ứng với protein, sinh ra các sản phẩm glycation cuối cùng (AGEs). Các chất này phá vỡ cấu trúc collagen và elastin, khiến chúng trở nên giòn và dễ đứt gãy sớm hơn bình thường. Khi lớp đệm ở trung bì suy yếu, da mỏng và mềm hơn, phần mỡ bên dưới càng dễ "lộ diện" ra ngoài.

Bác sĩ da liễu Luo Yupei cũng bổ sung thêm: AGEs không chỉ ảnh hưởng sức khỏe nội tạng mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da rõ rệt. Những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh ngọt, bánh quy, nước có đường, cơm trắng, bánh mì trắng... đều khiến đường huyết tăng vọt, tạo điều kiện cho AGEs hình thành nhiều hơn.

Da sần vỏ cam có cải thiện được không?

Hoàn toàn có thể, tùy theo mức độ.

Với những trường hợp nhẹ, bác sĩ Huang Youming cho rằng massage thường xuyên, tập thể dục đều đặn và sử dụng các thiết bị làm đẹp hỗ trợ lưu thông tại chỗ đều có thể giúp da trông mịn màng hơn trông thấy.

Với những trường hợp da sần vỏ cam rõ rệt hơn, một số người lựa chọn can thiệp thẩm mỹ như liệu pháp sóng radio hoặc siêu âm để kích thích tái tạo collagen và làm săn chắc mô, từ đó cải thiện đáng kể bề mặt da.

Da sần vỏ cam thực chất là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ cấu trúc da, phân bố mỡ cho đến thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu duy trì được vận động đều đặn, ăn uống cân bằng, hạn chế đường và tinh bột tinh chế, kết hợp thêm chăm sóc da và massage đúng cách, làn da sẽ dần trở nên mịn màng và săn chắc hơn theo thời gian.