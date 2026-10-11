Nấu sữa đậu nành, 99% mọi người đều mắc sai lầm lớn: Thêm 1 bước và 1 nguyên liệu nữa sữa đậu nành thơm ngon gấp bội

Gần nửa năm trời, mỗi sáng tôi đều nấu một nồi sữa đậu nành. Ban đầu, sữa đậu nành của tôi không đặc và thơm; gia đình tôi thích sữa đậu nành bột hơn sữa đậu nành tự nấu. Tình cờ, tôi gặp một người họ hàng xa ở quê nhà, người này bán sữa đậu nành và tào phớ. Tôi hỏi ông ấy về cách làm và lời khuyên của ông ấy vô cùng hữu ích. Nhiều người, giống như tôi, ngâm đậu nành cho đến khi nở ra rồi xay trực tiếp. Người họ hàng của tôi nói rằng sai lầm lớn nhất là xay đậu nành trực tiếp; bạn phải thêm một bước và một nguyên liệu nữa để có được sữa đậu nành thơm, đặc mà không có mùi tanh!

Khi về đến nhà, tôi nhanh chóng thử làm và phải nói rằng, cả căn bếp thơm lừng mùi sữa đậu nành. Sau khi mọi người trong gia đình nếm thử, ai nấy đều đồng ý rằng từ giờ trở đi họ sẽ làm theo cách này.

Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa đậu nành

300g đậu nành, 8g đậu phộng, đường phèn và nước.

Cách làm sữa đậu nành ngon như đầu bếp bậc thầy

Bước 1: Tốt nhất nên chọn loại đậu nành dẹt, loại cũ, vì chúng cho ít sữa hơn nhưng có hương vị đậu nành đậm đà nhất. Để sữa đậu nành mịn và thơm, hãy thêm một ít đậu phộng. Đừng cho quá nhiều đậu phộng, vì điều này sẽ làm sữa đậu nành bị nhờn và lấn át hương vị đậu nành. Thông thường, nên thêm 5-10g đậu phộng cho khoảng 300-400g đậu nành. Chỉ cần rửa sạch đậu nành và đậu phộng rồi ngâm chúng trong nước lạnh qua đêm. Sáng hôm sau, đậu nành sẽ nở ra. Đổ chúng ra và rửa sạch lại lần nữa.

Bước 2: Đổ nước vào nồi và đun sôi. Sau đó cho đậu nành và đậu phộng vào, đậy nắp và nấu trong 3 phút. Lấy một hạt đậu nành ra và bóp. Nếu đậu nành dễ nát khi bóp, hãy tắt bếp ngay và vớt đậu nành ra. Không nên nấu quá chín. Nếu đậu nành dễ nát khi bóp, sữa đậu nành sẽ không đủ đặc. Nấu với độ chín vừa phải sẽ thơm ngon nhất.

Bước 3: Cho đậu nành và đậu phộng vào máy xay sinh tố, thêm một ít nước (tỷ lệ đậu nành và nước là 1:12), rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp sệt. Xay một lúc để đảm bảo hỗn hợp đậu nành và lạc được hòa quyện hoàn toàn với nước.

Bước 4: Đổ hỗn hợp đã xay vào túi lọc, để chất lỏng chảy xuống nồi. Khi hầu hết chất lỏng đã được chiết xuất, vắt phần bã đậu nành còn lại bằng tay cho đến khi khô hoàn toàn, chiết xuất hết phần chất lỏng còn lại.

Bước 5: Chuẩn bị một chiếc nồi dày, vì nồi mỏng dễ bị cháy đáy khi nấu. Đổ sữa đậu nành vào nồi, bật lửa lớn và khuấy nhẹ lúc đầu. Khi sữa đậu nành bắt đầu bốc hơi, bạn cần khuấy liên tục để tránh bị cháy. Sữa đậu nành bị cháy đáy sẽ có vị khét và không ngon.

Bước 6: Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi thấy rằng sữa đậu nành dùng đường phèn mịn hơn sữa đậu nành dùng đường cát. Cho một ít đường phèn vào nồi, khuấy đều rồi tắt bếp. Sữa đậu nành ấm là thức uống dễ chịu nhất.

Bí mật của món sữa đậu nành siêu ngon

1. Khi làm sữa đậu nành, nhớ cho thêm đậu phộng. Không cần thêm các loại hạt khác. Cho quá nhiều sẽ làm sữa có vị lạ. Tốt nhất nên dùng đậu phộng vỏ trắng. Đậu phộng vỏ đỏ sẽ không tạo ra màu trắng tinh khiết trong sữa đậu nành.

2. Tại sao đậu nành cần được luộc một lúc trước khi xay thành sữa đậu nành? Bởi vì nấu chín giúp làm mềm các chất dinh dưỡng trong đậu nành, cho phép chúng kết hợp tốt hơn với nước trong quá trình xay, tạo ra sữa đậu nành đặc hơn và thơm hơn.

3. Sữa đậu nành phải được đun sôi trong 30 giây trước khi tắt bếp. Sữa đậu nành chưa đun sôi chứa saponin và chất ức chế trypsin. Uống sữa đậu nành chưa đun sôi có thể gây tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm.