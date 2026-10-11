Mỗi lần mẹ tôi làm món này, em trai tôi đều ăn hết 3 bát cơm - ngon quá trời!

Từ khi mùa thu bắt đầu, mẹ tôi thường xuyên nấu món này, và tôi nhận thấy rằng khẩu vị của cậu em trai tôi cải thiện đáng kể từ khi ăn món này. Bố tôi là một người không thích ăn thịt lắm cũng đã thừa nhân đây là món ăn hoàn hảo của mẹ tôi. Và hương vị của món ăn này được thổi bùng là nhờ một nguyên liệu tự làm vô cùng hoàn hảo: măng ngâm chua.

Hôm nay tôi chia sẻ món gà xào măng ngâm chua này. Mỗi lần mẹ tôi nấu, món ăn chưa kịp dọn lên bàn, em trai tôi đã chạy đến đòi thử rồi. Từ một người "khảnh ăn", em trai tôi đã ăn liền 3 bát cơm không ngừng nghỉ kể từ khi mẹ tôi nấu món này. Giờ thì hãy cùng theo dõi công thức món ăn này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món thịt gà xào măng chua

1/2 con gà ri vàng, một bát nhỏ măng ngâm chua, 1 quả ớt sừng đỏ, 3 tép tỏi, một nhánh gừng nhỏ, 1 thìa canh đậu đen lên men, 2 thìa canh rượu gạo, lượng bột tiêu vừa phải, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, bột nêm vị gà, hành lá và rau mùi cắt khúc.

Cách làm món thịt gà xào măng chua

Rửa sạch thịt gà, để ráo nước và chặt thành miếng nhỏ. Miếng nhỏ sẽ thấm gia vị tốt hơn khi xào. Rửa sạch ớt sừng đỏ, thái vát thành các miếng nhỏ. Bóc vỏ tỏi, đập dập rồi băm nhỏ. Gừng gọt vỏ rồi thái lát mỏng hoặc thái sợi. Làm nóng dầu trong chảo, cho ớt sừng, tỏi băm và gừng thái lát vào xào thơm. Sau đó cho tương đậu đen lên men vào đảo đều cho thơm. Đậu đen lên men này là nguyên liệu chính và rất hợp với măng muối chua, vì vậy đừng quên chúng!

Cho thịt gà vào xào trên lửa lớn. Thêm rượu gạo, xào đến khi thơm và khử mùi tanh. Sau đó cho bột tiêu và xào đều các nguyên liệu. Tiếp tục xào cho đến khi thịt gà ráo nước và thơm, sau đó thêm nước tương và dầu hào rồi đảo đều đến khi dậy mùi thơm.

Thái măng muối chua thành miếng nhỏ (hoặc dạng sợi) trước và đảo sơ trong chảo để loại bỏ bớt nước. Điều này sẽ làm cho măng ngâm chua thơm hơn. Sau đó cho măng vào cùng với thịt gà và xào nhanh trong vài phút. Nếm thử để kiểm tra độ mặn, thêm chút muối và bột nêm vị gà, đảo đều, cuối cùng cho thêm một ít hành lá và rau mùi thái nhỏ, đảo đều, vậy là xong.

Thành phẩm món thịt gà xào măng chua

Món thịt gà xào măng chua thơm lừng, hấp dẫn đã sẵn sàng. Chỉ cần ngửi mùi thơm nồng nàn thôi cũng đủ khiến bạn chảy nước miếng. Không ngoa khi gọi nó là "kẻ hủy diệt cơm". Cuối cùng, tôi nhận ra, điều thực sự chinh phục khẩu vị của cả gia đình lại không phải là những món cầu kỳ. Giống như món gà xào măng chua này - không cần nguyên liệu đắt tiền, không cần chuẩn bị phức tạp, chỉ cần lớp vỏ giòn, mềm ngon giúp bạn cảm thấy ngon miệng ngay lập tức.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với công thức món thịt gà xào măng chua này nhé!