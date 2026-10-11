Tôi đăng ảnh thực đơn "bữa tối tiết kiệm" lên MXH, bạn bè lập tức trầm trồ: "Còn ngon hơn đồ ăn nhà tôi!"

Khi nhắc đến cụm từ "khó khăn tài chính", bạn thường hình dung ra điều gì? Phải chăng đó là một chiếc bàn ăn trống trơn không một miếng thịt, hay cảnh một gia đình phải thắt lưng buộc bụng đến mức ăn uống kham khổ?

Gần đây, khi tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình về một bữa cơm gia đình và đã nhận về những chia sẻ với góc nhìn đầy thú vị và ấm áp về khái niệm này. Với tôi, việc chia sẻ bữa cơm của gia đình "tiết kiệm" nằm ở việc giản tiện các món ăn, cân đối hợp lý dinh dưỡng, bàn ăn không cầu kỳ với nhiều món mà chỉ cần 3 món gồm: canh - rau - thịt. Dĩ nhiên bữa cơm này sẽ trái với quan niệm thông thường của nhiều người về việc tiết kiệm kiểu "thắt lưng buộc bụng". Tôi cũng không ngờ bức ảnh mâm cơm của gia đình mình lại nhận về "mưa" lời khen từ bạn bè. Bữa ăn không hề xa hoa, đắt đỏ, chỉ gồm ba món ăn vô cùng quen thuộc: Một bát canh xương heo hầm củ sen nóng hổi, một đĩa thịt bò xào rau mùi thơm phức và một đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt.

Chính sự giản dị nhưng đủ đầy này đã chinh phục người dùng mạng xã hội. Bữa ăn này đã tận dụng triệt để các nguyên liệu rau củ theo mùa - vừa giàu dinh dưỡng lại có giá cả hợp lý. Phần bình luận, cũng khá nhiều người dành những lời tán dương về giá trị dinh dưỡng cân bằng và sự đa dạng trong việc kết hợp nguyên liệu. Nhiều người bạn của tôi còn vui vẻ trầm trồ: "Bữa cơm nhìn tươm tất và ngon mắt quá, thực sự còn ngon hơn cơm nhà tôi!" hay "Chủ thớt khéo lo liệu thật, nhìn là biết bữa ăn đầy đủ chất mà lại không hề tốn kém".

Sự đón nhận tích cực này cũng đã cho tôi thấy sự cởi mở trong tư duy tiết kiệm của bạn bè mình. Nhiều người đồng tình rằng, tiết kiệm trong ăn uống không có nghĩa là phải cắt giảm khẩu phần đến mức tối giản kiểu "ăn uống cho qua ngày". Tiết kiệm thực sự là khả năng quản lý chi tiêu khéo léo trong phạm vi ngân sách cho phép, mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Bạn không cần phải mua những loại hải sản đắt tiền hay thịt bò thượng hạng mỗi ngày. Chỉ cần một chút tinh tế trong khâu chọn lựa - mua lượng thịt vừa đủ, kết hợp với các loại rau củ theo mùa giá rẻ nhưng giàu vitamin như củ sen, rau muống - là đã có thể tạo nên một bữa ăn tươm tất.

Cũng giống với tinh thần của tôi khi nấu thực đơn này. Thông qua bữa cơm của gia đình, tôi muốn nói với mọi người rằng: Điều thực sự đáng quý không nằm ở giá trị vật chất của miếng thịt bò hay khúc xương heo, mà nằm ở tư duy tích cực về cuộc sống. Nó chứng minh rằng ngân sách eo hẹp không đồng nghĩa với một bữa ăn tẻ nhạt, thiếu chất. Chỉ với sự chuẩn bị vén khéo và lòng quan tâm dành cho người thân, bất kỳ ai cũng có thể biến những nguyên liệu bình dân thành một bàn ăn ấm cúng, đầy ắp hương vị ngon miệng.

Sau cùng, giá trị của một bữa ăn không chỉ được đo đếm bằng số tiền hiển thị trên hóa đơn đi chợ. Điều quan trọng hơn cả là sự trân trọng sức khỏe và niềm hạnh phúc khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn được nấu bằng cả tấm lòng. Đó có lẽ là bức tranh chân thực và đẹp đẽ nhất về cách những "người bình thường" đang nỗ lực sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa, ngay cả trong những lúc khó khăn.