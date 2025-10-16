10 nghìn người xuýt xoa trước căn hộ duplex với ban công xanh mướt lưng chừng trời: "Ở chung cư mà sướng hơn cả nhà phố thế này?"

Không cần biệt thự, không cần nhà phố, chỉ cần một căn duplex có ban công phủ cây xanh, ánh sáng chan hòa, góc đọc sách bên cửa kính và phòng xông hơi riêng là đủ thấy “đáng sống” rồi. Một đoạn clip review căn hộ duplex rộng 155m² tại Ecopark đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Căn hộ được giới thiệu là của một gia chủ làm trong ngành nội thất, thiết kế vừa tinh tế, vừa thực dụng, toát lên tinh thần sống hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Không gian ấy khiến nhiều người phải thốt lên: “Ở chung cư mà sướng chẳng kém gì nhà phố!”

Sống trong chung cư mà “chạm” được cảm giác nhà phố

Căn duplex này có tổng diện tích 140m², nhưng điểm “ăn tiền” nhất là phần sân vườn riêng 15m², khoảng xanh hiếm hoi giữa lòng thành phố chật hẹp. Từ ban công hướng Đông Nam, gia chủ phủ kín cây cối, biến nơi đây thành một khu vườn nhỏ rợp bóng, có thể ngồi nhâm nhi cà phê sáng hoặc chill mỗi chiều muộn. Với nhiều người, chính khoảng xanh ấy là lý do khiến căn hộ này được yêu thích đến vậy bởi giữa hàng trăm căn hộ bê tông xám xịt, có được một mảnh vườn riêng là điều không dễ.

Cấu trúc thông tầng của duplex mang lại cảm giác không gian mở, thoáng và linh hoạt. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi, đèn chùm thả thông tầng tạo điểm nhấn sang trọng mà không bị phô. Mọi chi tiết từ lan can, cửa kính đến các góc hành lang đều được xử lý để vừa giữ vẻ tinh tế, vừa đảm bảo sự riêng tư.

Không chỉ đẹp, mà còn “nghĩ cho người ở”

Theo lời người review, gia chủ vốn làm trong mảng nội thất nên từng chi tiết trong căn hộ đều có chủ đích và "ngôn ngữ riêng". Cửa ra vào được bố trí hai hướng để tiện đón khách; tiền sảnh rộng, có chỗ để giày dép, cây cảnh và khu vực đệm trước khi vào nhà chính. Phòng khách được thiết kế mộc mạc, tông màu trung tính, kết hợp sofa nâu nhạt và sàn gỗ, vừa ấm vừa sang.

Điểm thú vị là ở bất kỳ góc nào trong căn hộ, người ta cũng dễ cảm nhận được tính “người thật việc thật”: Không gian tiện dụng, không cầu kỳ phô trương. Đèn, kệ, sofa, thảm, tất cả đều nằm đúng vị trí và phục vụ đúng nhu cầu. Chính điều đó khiến căn nhà không chỉ “đẹp để ngắm”, mà còn “đáng ở”.

Trên tầng hai, khu phòng ngủ là nơi nhiều người xem phải “thả tim” liên tục. View phòng mở ra hướng sân vườn, sáng sớm có thể nhìn thấy ánh nắng xuyên qua tán lá, chiều tối đón gió tự nhiên.

Phòng ngủ master được thiết kế có băng ghế dài sát cửa kính, nơi gia chủ thường ngồi đọc sách hoặc đơn giản là ngắm mưa. Đây là chi tiết khiến rất nhiều người thích thú vì gợi cảm giác yên bình, thư thái, thứ mà người sống ở đô thị luôn tìm kiếm.

Bên trong phòng master còn có nhà vệ sinh riêng, phòng xông hơi mini cùng các thiết bị nội thất cao cấp. Sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và chất mộc tự nhiên tạo nên không gian vừa thư giãn, vừa gần gũi, không hề lạnh lẽo như nhiều căn hộ sang khác.

Ở sang, nhưng không phô trương

Điểm khiến cư dân mạng yêu thích căn duplex này không chỉ nằm ở vẻ “sang – xịn – mịn”, mà là cách nó cân bằng giữa công năng và cảm xúc. Một căn hộ cao cấp nhưng không khoa trương, không “đánh bóng” hình ảnh, chỉ tập trung vào việc mang lại trải nghiệm sống dễ chịu nhất cho người ở.

Từ ánh sáng, hướng gió đến bố cục phòng, tất cả đều phục vụ cho sự thoải mái. Đó là thứ mà người trẻ hiện đại đang hướng tới: Không cần quá rộng, chỉ cần sống thật với nhu cầu của mình, có chỗ xanh để thở, có không gian để nghỉ, và có góc nhỏ để yêu ngôi nhà của chính mình.

Theo thông tin được chia sẻ, gia chủ hiện đang rao bán căn hộ này với giá hơn 15 tỷ đồng. Con số ấy khiến nhiều người “choáng”, nhưng nhìn lại, không ít người bình luận: “Đắt nhưng đáng”. Bởi với những gì căn nhà mang lại từ cảm xúc, sự thư thái cho đến phong cách sống, đây là “mẫu hình” mà nhiều người trẻ thành đạt đang tìm kiếm.

Không gian sống đẹp đôi khi không nằm ở vật liệu đắt tiền hay diện tích lớn, mà ở cách người ta hiểu rõ mình cần gì. Một góc vườn nhỏ, một tách trà trong buổi sáng nắng, một khung cửa sổ mở ra thiên nhiên, đó chính là thứ làm nên giá trị thật của “ngôi nhà đáng sống”.