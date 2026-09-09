Vợ chồng con gái tung ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới, đại gia Minh Nhựa vào "chốt" một câu mà ai cũng gật gù

Mới đây, Tâm Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên bà xã Joyce Phạm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Đi cùng loạt ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn: "Hành trình 7 năm cùng Vợ Yêu. 7th Wedding Anniversary".

Nguồn: Tâm Nguyễn

Sau 7 năm về chung một nhà, cặp đôi hiện đã có 4 người con và đang chuẩn bị chào đón thành viên thứ 5. Joyce Phạm hiện mang thai ở những tháng cuối thai kỳ. Dù bụng bầu đã khá lớn, con gái Minh Nhựa vẫn nhận được nhiều lời khen về diện mạo rạng rỡ, đặc biệt là thần thái vui vẻ, hạnh phúc khi xuất hiện bên ông xã.

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người theo dõi gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Tuy nhiên, bình luận được chú ý hơn cả lại đến từ Minh Nhựa.

Bố vợ của Tâm Nguyễn viết một câu khá hài hước: "Mới cưới 7 năm có 5 đứa con, tính ra giống ý tưởng mầm non startup".

Nguồn: Tâm Nguyễn

Cách ví von của Minh Nhựa khiến nhiều người bật cười. Không dài dòng hay dành những lời quá hoa mỹ cho con gái và con rể, anh chỉ đơn giản "chốt" một câu nhưng lại tóm gọn được chặng đường 7 năm của đôi trẻ: Từ ngày kết hôn đến nay, gia đình đã có thêm những thành viên nhí và đang chuẩn bị đón em bé thứ 5.

Bình luận nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít người cũng đồng tình rằng nếu nhìn vào "quy mô" gia đình sau 7 năm, quả thực vợ chồng Joyce Phạm - Tâm Nguyễn có tốc độ "mở rộng đội hình" khá đáng nể.

Nguồn: Tâm Nguyễn

Điều khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm không chỉ nằm ở con số 5 người con. Trong suốt những năm qua, Joyce Phạm và Tâm Nguyễn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình, từ những chuyến đi, dịp đặc biệt cho đến cuộc sống bên các con. Hình ảnh cặp đôi cùng nhau chăm sóc và vun vén cho gia đình đông thành viên cũng trở thành một phần quen thuộc với những người theo dõi họ.

Đặc biệt, trong lần mang thai thứ 5 này, Joyce Phạm vẫn giữ tinh thần vui vẻ và thoải mái. Những hình ảnh ở giai đoạn cuối thai kỳ cho thấy cô không giấu được niềm hạnh phúc khi gia đình sắp đón thêm một thành viên.

7 năm hôn nhân, từ một cặp vợ chồng trẻ đến gia đình có 5 người con, hành trình của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn đang bước sang một cột mốc mới. Còn với Minh Nhựa, chỉ một câu bình luận ngắn dưới bài đăng kỷ niệm của con rể cũng đủ cho thấy anh đang hào hứng thế nào trước "dự án gia đình" ngày càng đông thành viên này.