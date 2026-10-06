Dấu ấn aFamily và các đại diện nhãn hàng tại WeFamily Awards 2026: Chung tay nối dài sứ mệnh vì hạnh phúc gia đình Việt

Tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra chiều 04/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), sự hiện diện của đơn vị đồng tổ chức aFamily, các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện nhãn hàng đối tác đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Không đơn thuần là những khách mời trao giải danh dự, các đơn vị đã thể hiện rõ vai trò cầu nối, đồng hành bền bỉ để tôn vinh những giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử và hạnh phúc gia đình.

Sự kết nối tâm huyết và cam kết kiến tạo điểm tựa bình an cho mọi tổ ấm

Tham gia vận hành và định hướng WeFamily Awards 2026 ngay từ những ngày đầu, ông Lương Hồng Phúc - Phó Giám đốc aFamily (Công ty Cổ phần VCCorp) đã có mặt trên sân khấu để đại diện ban tổ chức trao kỷ niệm chương vinh danh gia đình nghệ sĩ Đăng Khôi trong vai trò Đại sứ Hạnh phúc. Cùng với đại diện KidsPlaza (bà Đỗ Thị Duyến) và đại diện nhãn hàng Bellamy's Organic (ông Đoàn Việt Dũng), ông Lương Hồng Phúc cũng trực tiếp bước lên bục vinh danh để bóc phong bì kết quả và trao chiếc cúp danh giá cho Top 5 người mẹ kiên cường của hạng mục "Phi thường mẹ ơi!".

Chia sẻ về thông điệp cốt lõi và sứ mệnh kết nối của giải thưởng, ông Lương Hồng Phúc nhấn mạnh: "Khi mỗi thành viên được thấu hiểu, được hạnh phúc, gia đình sẽ ấm êm và con trẻ lớn lên sẽ bình an".

Ông Lương Hồng Phúc - Phó Giám đốc aFamily.vn

Bên cạnh aFamily, sự đồng hành của Hội đồng thẩm định và các đại diện nhãn hàng đối tác xuyên suốt các hạng mục trao giải đã bảo đảm tính chuyên môn, uy tín và trang trọng cho chương trình. Tại hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi", PGS.TS Trần Thu Hương (Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, ĐH KHXH&NV Hà Nội) cùng bà Đỗ Thị Duyến (Tổng Giám đốc KidsPlaza) đã trực tiếp lên trao giải cho các mẹ bầu tiêu biểu.

Ở hạng mục "Nhà Mình Có Nhau", bà Dương Thị Ngọc Linh (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển) cùng bà Nguyễn Thị Linh (Giám đốc Kinh doanh Công ty CP TM&XNK Forever - đơn vị phân phối độc quyền Bellamy’s Organic tại Việt Nam) đã cùng công bố và trao cúp vinh danh cho các gia đình.

Đối với hạng mục "Mẹ bé triệu view", Nhà báo Trần Mai Anh (Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact) cùng bà Ivy Nguyễn (Brand Manager Bellamy's Organic Việt Nam) đã đại diện Hội đồng chuyên môn trao kỷ niệm chương và vinh danh các nhà sáng tạo nội dung gia đình truyền cảm hứng.

Trước đó, ở hạng mục "Phi thường mẹ ơi", bà Hà Thanh Thủy (Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu aFamily) cũng đã đồng hành cùng ông Phí Quốc Thuyên (Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam) và ông Đoàn Việt Dũng để trao kỷ niệm chương tri ân các đề cử.

Sự gắn kết trách nhiệm giữa đơn vị đồng tổ chức, Hội đồng thẩm định chuyên môn và các doanh nghiệp đồng hành tại WeFamily Awards 2026 đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho cộng đồng. Những cái bắt tay, chiếc cúp vinh danh và từng phần quà trao tay không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các gia đình, mà còn là lời cam kết cùng chung tay xây dựng một thế hệ trẻ em lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn và an lành.