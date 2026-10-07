Con trai Đăng Khôi Thủy Anh tung tăng trên sân khấu, bé Dino đứng lên cổ vũ mẹ Ngọc Khuê: Dàn nhóc tỳ đáng yêu góp mặt tại WeFamily Awards 2026

Bên cạnh những màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ và câu chuyện xúc động trên sân khấu, các em bé cũng mang đến nét đáng yêu cho Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026. Theo chân bố mẹ và ông bà đến sự kiện, những vị khách nhỏ tuổi góp phần khiến ngày hội tôn vinh gia đình thêm gần gũi, ấm áp.

Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, sự hồn nhiên của các bé đã làm nên những khung hình đáng nhớ bên người thân. Giữa không khí rộn ràng của lễ vinh danh, những khoảnh khắc ấy lưu lại niềm vui giản dị khi cả nhà cùng có mặt, cùng sẻ chia một ngày đặc biệt.

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh có mặt trên thảm đỏ từ rất sớm, bé Kai (tên thật là Nguyễn Đăng Anh Tài) mới gần 2 tuổi đã được ba mẹ đưa đi tham dự nhiều sự kiện. Lần này cậu bé được mẹ Thủy Anh chọn một bộ vest xuyệt tông với ba mẹ, cực kỳ ra dáng trên thảm đỏ WeFamily Awards 2026.

Khi ba Khôi và mẹ Thủy Anh chia sẻ trên sân khấu, bé Kai ngoan ngoãn tự chơi và không dòi ba bế. Tất cả đều tan chảy trước khoảnh khắc đáng yêu này của bé Kai.

Ca sĩ Ngọc Khuê cùng đại gia đình tham dự WeFamily Awards 2026, trong đó bé Dino - con trai út của nữ ca sĩ, mang đến nét đáng yêu cho sự kiện. Đón con thứ hai sau 18 năm, Ngọc Khuê bước vào một hành trình làm mẹ mới với nhiều cảm xúc. Câu chuyện của cô được vinh danh tại hạng mục “Phi Thường Mẹ Ơi”.

Cậu bé còn đứng lên cổ vũ cho mẹ khi ca sĩ Ngọc Khuê biển diễn trên sân khấu.

Bé Dino ngoan ngoãn ngồi cùng ba và ông bà xuyên suốt Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 được diễn ra.

Sau bộ phim "Phía bên kia thành phố", bé Ali Thục Phương hội ngộ cùng diễn viên Huyền Sâm tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026.



Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình bé Ali Thục Phương.

Gia đình bé Ali Thục Phương lọt vào Top 5 đề cử "Nhà Mình Có Nhau" tại WeFamily Awards 2026.

Gia đình "em bé nói tiếng Anh MinHee" tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026.

Cùng gia đình đến WeFamily Awards 2026, bé MinHee - “em bé nói tiếng Anh” được yêu mến qua những cuộc trò chuyện tự nhiên, dí dỏm với mẹ Quỳnh Anh, góp thêm nét đáng yêu cho sự kiện. Cô bé còn được khán giả biết đến khi cùng bố Hoàng Trung tham gia chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” năm 2025.

Gia đình Tuấn Nhung (Tuấn - Thị Nhung) là một trong những gia đình nổi bật trên mạng xã hội và được đề cử, vinh danh tại giải thưởng WeFamily Awards 2026 ở hạng mục "Nhà Mình Có Nhau". Khoảnh khắc cả gia đình bên nhau chụp ảnh cùng NSƯT Chiều Xuân, bé Khoai Tây cười tươi rói, sáng bừng cả khung hình.

Mẹ Hana Xinh - chị Nguyễn Thị Hiền và chị Phạm Thị Thu Hiền - mẹ Rofi, cùng các con tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026.

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu tại Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 là khi "Hug Cam" ghi lại những cử chỉ yêu thương của các gia đình. Các em bé cũng hào hứng thả tim, cùng bố mẹ và người thân hưởng ứng, mang đến những khung hình ngập tràn niềm vui.

Giữa không khí rộn ràng của sự kiện, những cái ôm và nụ cười hồn nhiên khiến thông điệp "Nhà mình có nhau" trở nên thật gần gũi, ấm áp.