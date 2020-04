Những bóng hồng đi qua cuộc đời Huỳnh Anh: Toàn là những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nhưng cái kết tình yêu lại kém ngọt ngào

Nổi tiếng, điển trai và nhiều tài lẻ, Huỳnh Anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Có lẽ vì thế, chàng mỹ nam rất được lòng các người đẹp trong showbiz.

Mới đây, anh chàng lại trở thành nhân vật chính trong tin đồn hẹn hò yêu đương với mẹ đơn thân Hồng Quế.

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc trên trang cá nhân của mình, Hồng Quế công khai chia sẻ hình ảnh tay nắm bàn tay với hashtag #HA và #HQ. Không chỉ vậy, cô nàng còn chia sẻ hình ảnh do chính Huỳnh Anh chụp kèm chú thích tràn ngập yêu thương: By Him.

Khi được hỏi về chuyện hẹn hò với Hồng Quế, Huỳnh Anh có phần muốn né tránh. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, anh chàng điển trai lại có động thái khá ngọt ngào khi công khai chia sẻ hình ảnh của Hồng Quế. Có vẻ như Huỳnh Anh và Hồng Quế chỉ chờ ngày đẹp để công khai chuyện tình của mình.

Trước khi dính tin đồn hẹn hò với Hồng Quế, Huỳnh Anh hẹn hò với nhiều mỹ nhân Việt. Sở hữu "background" sang xịn mịn là thế nên việc Huỳnh Anh có hồ sơ tình ái tấp nập là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, điểm chung của những cuộc tình này là có cái kết không hề ngọt ngào.

Cùng điểm lại những bóng hồng đã đi qua cuộc đời Huỳnh Anh.

Chuyện tình 2 năm cùng Kỳ Hân

Huỳnh Anh và Kỳ Hân chính thức hẹn hò khi cả hai mới bước chân vào showbiz. Tình yêu tuổi trẻ

Huỳnh Anh - Kỳ Hân đến với nhau khi cả hai chân ướt chân ráo vào làng giải trí. Lúc đó, Huỳnh Anh đã nhận được nhiều chú ý với ngoại hình nổi bật còn Kỳ Hân vẫn là một người mẫu tuổi teen ít tên tuổi.

Sau khi công khai hẹn hò, cuộc tình của cả hai nhận được những phản ứng trái chiều từ dư luận khi nhiều người cho rằng Kỳ Hân sở hữu ngoại hình không tương xứng với bạn trai. Thậm chí việc phẫu thuật thẩm mỹ của cô nàng cũng được lôi ra đào bới.

Mặc dù vậy, cả hai vẫn bên cạnh nhau suốt 2 năm bất chấp búa rìu dư luận. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai chính thức được ai nấy đi. Huỳnh Anh từng cho biết, anh bị trầm cảm khi chia tay Kỳ Hân. Nguyên nhân chia tay được nam diễn viên chia sẻ do bạn gái muốn tập trung cho công việc.

Về phía mình, Kỳ Hân cho biết trong suốt 2 năm bên nhau, cả hai thường xuyên tranh cãi vì những chuyện vụn vặt. Người đẹp cũng cho hay, cô rất đau lòng khi biết bạn trai cũ bị trầm cảm.

Gia đình hiện tại của Kỳ Hân.

Hiện tại, Kỳ Hân đã kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân và sinh hạ một thiên thần nhỏ đáng yêu.

3 năm hẹn hò cùng Hoàng Oanh



Sau khi chia tay Kỳ Hân, Huỳnh Anh công khai hẹn hò với Á hậu Hoàng Oanh. Cuộc tình chị em của Huỳnh Anh - Hoàng Oanh khi ấy nhận được nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ vì được đánh giá xứng đôi vừa lứa.

Năm 2014, cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều khoảnh khắc thân thiết. Trong suốt thời gian yêu nhau, Hoàng Oanh và Huỳnh Anh khiến nhiều người ghen tị với loạt khoảnh khắc tình tứ, những câu chuyện ngôn tình.

Người hâm mộ từng hy vọng cặp đôi sẽ sớm có cái kết trọn vẹn bằng đám cưới hoành tráng. Thế nhưng sau tất cả, người trong cuộc lại chọn cách dừng lại.

Tháng 6/2017, Huỳnh Anh thừa nhận mình đang độc thân. Về phía Hoàng Oanh, cô cũng chính thức thừa nhận chuyện đã không còn chung đường với bạn trai kém tuổi.

Tiết lộ về nguyên nhân chia tay, Huỳnh Anh cho biết cả hai không còn bên nhau nữa không phải vì hết yêu mà "Đến độ tuổi, công việc dồn dập và hầu như mình phải dành thời gian cho công việc nhiều hơn nữa".

Hoành Oanh bên ông xã điển trai.

Tháng 12/2019, Hoàng Oanh chính thức nên duyên vợ chồng với ông xã ngoại quốc. Hiện tại hai vợ chồng đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Mối tình 2 năm cùng bạn gái Việt kiều

Tháng 7/2018, Huỳnh Anh công bố hẹn hò Y Vân, cô gái xinh đẹp Việt kiều Bỉ. Dù yêu xa nhưng cả hai luôn thể hiện sự gắn kết với nhau trên mạng cũng như thường xuyên có những chuyến bay dài đến nơi người yêu sống để du lịch, thăm nhau. Chuyện tình ngọt ngào của cả hai khiến nhiều người ghen tị.

Tuy nhiên, sau 2 năm hẹn hò, tháng 3/2020, Y Vân chính thức lên tiếng xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với nam diễn viên Chạy trốn thanh xuân. Y Vân cho biết, đã đến lúc cả hai cho nhau lối đi riêng.

"Anh và Y Vân đã chính thức chia tay rồi. Y Vân nghĩ đã đến lúc cả 2 cho nhau lối đi riêng sau gần 2 năm tươi đẹp. Y Vân thực sự muốn cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho 2 đứa và mong là sau này, dù không đi chung đường, Huỳnh Anh và Y Vân vẫn được mọi người ủng hộ và yêu thương như đã từng", cô chia sẻ.

Sau thông báo của bạn gái, Huỳnh Anh cũng xác nhận chuyện này và cho biết cả hai chia tay vẫn làm bạn.