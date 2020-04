Huỳnh Anh lên tiếng về mối quan hệ với Hồng Quế giữa tin đồn yêu đương

Tối 14/4, cộng đồng mạng bất ngờ rộ lên tin đồn nam diễn viên Huỳnh Anh đang hẹn hò cùng người mẫu Hồng Quế, đồng thời đưa ra một số bằng chứng khá thuyết phục.

Liên hệ với Huỳnh Anh, nam diễn viên cho biết anh và Hồng Quế đã là bạn bè từ trước, chơi cùng một nhóm bạn nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người chính xác ra sao thì Huỳnh Anh từ chối trả lời.

"Trước đó chúng tôi đã là bạn rồi, chơi với nhau. Tôi và Quế cũng từng ở với nhau 3 tháng mấy bên Thái Lan để quay chương trình. Còn đây là chuyện riêng tư, tôi không muốn trả lời", Huỳnh Anh cho biết.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn rất quan tâm đến tin đồn yêu đương của Hồng Quế và Huỳnh Anh. Theo dõi trang cá nhân của hai người thì có thể thấy Huỳnh Anh là người đã chụp cho Hồng Quế khá nhiều ảnh và không tiếc lời khen cô xinh đẹp. Trong khi đó Hồng Quế cũng đăng bức hình do Huỳnh Anh chụp cho mình với dòng chú thích: "By him".

Ngoài ra, Hồng Quế cũng ẩn ý đăng hình ảnh cô và một người đàn ông thân mật nắm tay cùng dòng chú thích ngọt ngào: "Keep in love" và đặt hashtag #HQ #HA. Sau đó trên story của cô cũng đăng một hình ảnh của Huỳnh Anh và viết: "Đáng yêu thật sự".