HOT: Huỳnh Anh hẹn hò "mẹ đơn thân" Hồng Quế sau khi chia tay bạn gái Việt Kiều?

Mới đây, trên một group chuyên "buôn" chuyện của sao, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ bài viết đặt nghi vấn về chuyện nam diễn viên Huỳnh Anh và "mẹ đơn thân" Hồng Quế đang hẹn hò.

Cụ thể, Hồng Quế đã chia sẻ những đoạn video ngắn của Huỳnh Anh trên story kèm chú thích: "Đáng yêu thật sự không".

Bài đăng trên story của Hồng Quế được cư dân mạng chia sẻ lại.

Cách đây vài ngày, cô nàng cũng chia sẻ hình ảnh với chú thích: "Keep in love" kèm hashtag #HA và #HQ. Điều trùng hợp là 2 hashtag này lại là tên viết tắt của Hồng Quế và Huỳnh Anh.

Hồng Quế từng chia sẻ hình ảnh với hashtag đáng nghi vấn.

Không chỉ thế, trên trang cá nhân của Hồng Quế thời gian gần đây cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bản thân được chụp "khá nghệ" với chú thích "by Him". Còn anh chàng Huỳnh Anh cũng công khai chia sẻ những hình ảnh này như 1 tín hiệu chuyện yêu đương.

Những màn "thả thính" qua lại của cặp đôi. (Recca Lee là tên facebook cá nhân của Huỳnh Anh - PV).

Được biết, đầu tháng 3 vừa qua, Huỳnh Anh đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc anh và bạn gái Việt Kiều đã chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. Cụ thể, nam diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh cũ của cả hai cùng dòng trạng thái: "One day you are going to wake up with the lover of your life and you're going to make breakfast together, and everything will be alright. Goodbye, the one i once loved". (Tạm dịch: Một ngày nào đó em sẽ thức dậy với tình yêu đời mình bên cạnh. Cả hai cùng làm bữa sáng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tạm biệt, người anh đã từng yêu).

Còn về phía Hồng Quế, tháng 8/2019, người đẹp cũng công khai bạn trai đại gia sau 3 năm làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, thời gian gần đây người đẹp không thường xuyên cập nhật về hình ảnh của người đàn ông này.

Chỉ sau vài phút chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng thu hút rất đông sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin cả hai ở bên nhau. Bên cạnh đó, nhiều người cũng gửi lời chúc phúc tới Hồng Quế và Huỳnh Anh vì cho rằng cả hai vô cùng phù hợp với nhau.