Né tránh xác nhận chuyện yêu "mẹ đơn thân" Hồng Quế nhưng Huỳnh Anh lại có hành động bất ngờ thế này

Tối 14/4, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin anh chàng điển trai Huỳnh Anh đang hẹn hò với bà mẹ đơn thân Hồng Quế. Bằng chứng cho câu chuyện này chính là việc thời gian gần đây cả hai liên tục "thả thính" nhau trên mạng xã hội. Hồng Quế cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh do chính Huỳnh Anh chụp với chú thích "by Him".

Chia sẻ với báo giới về thông tin hẹn hò, Huỳnh Anh tránh né nói về chuyện tình cảm mà chỉ chia sẻ rằng quen biết với Hồng Quế khi cả hai cùng tham gia show truyền hình.

Mặc dù né tránh xác nhận chuyện hẹn hò nhưng Huỳnh Anh lại có hành động khá bất ngờ trên trang cá nhân của mình. Anh chàng đã chia sẻ hình ảnh của Hồng Quế lên trang cá nhân kèm chú thích: "Mọi người đang đồn đoán điều gì đó. Tính ship tui đi hay sao thì nói".

Bài chia sẻ của Huỳnh Anh.

Trước khi dính tin đồn hẹn hò với Hồng Quế, cách đây 1 tháng, Huỳnh Anh đã xác nhận chia tay bạn gái Việt Kiều sau thời gian dài hẹn hò.