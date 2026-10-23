Nhờ chồng nhận giúp thùng sầu riêng, tôi không ngờ anh chở thẳng tới nhà nội, đến khi đi làm về, mở ra xem mà tôi ngớ người

Em gái tôi lấy chồng ở Đắk Lắk đã được gần 3 năm. Hai chị em vốn thân thiết, nhưng từ ngày em lập gia đình, mỗi lần gặp nhau cũng khó khăn hơn trước. Em làm vườn cùng nhà chồng, thỉnh thoảng có sầu riêng ngon lại gửi ra cho tôi. Tôi biết em chẳng dư dả gì nên mỗi lần nhận quà tôi đều thấy vui, không hẳn vì được ăn ngon mà vì biết em vẫn nhớ đến chị gái.

Hôm vừa rồi, em gọi điện báo đã gửi cho tôi một thùng sầu riêng, dặn tôi nhận được nhớ cho tủ lạnh ngay vì quả đã chín vừa tới. Hôm ấy tôi bận làm, không thể tự ra bến xe lấy hàng nên nhờ chồng đi giúp. Tôi còn dặn anh mang về nhà cẩn thận, mở ra cho đỡ bị chín kỹ. Anh đồng ý rất nhanh.

Nào ngờ, đến chiều về nhà, tôi mở thùng thì suýt không nhận ra. Bên trong chỉ còn đúng một quả sầu riêng nhỏ. Tôi hỏi chồng, anh thản nhiên kể lúc ra bến xe nhận hàng xong, anh tiện đường ghé nhà bố mẹ đẻ. Thấy có sầu riêng ngon, bố mẹ và các anh chị em trong nhà đều thích nên anh chia bớt cho mọi người. Anh bảo nhà cũng chỉ có mình tôi ăn sầu riêng nên anh lấy quả nhỏ này là đủ rồi.

Tôi nghe xong mà tức điên lên được. Tôi không tiếc đến mức không muốn chia sẻ với gia đình chồng. Nếu anh gọi điện hỏi trước, tôi sẵn lòng mang vài quả biếu bố mẹ anh. Nhưng đây là quà em gái tôi gửi riêng cho chị, vậy mà anh tự ý quyết định tất cả, không một lời hỏi ý kiến.

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Tôi nói với chồng rằng điều khiến tôi khó chịu là anh không tôn trọng tôi, cũng chẳng nghĩ đến tình cảm của em gái tôi. Em ở xa, lựa từng quả ngon gửi cho chị, đâu phải gửi cho cả nhà nội. Anh nghe vậy liền cau có, cho rằng tôi chuyện bé xé ra to, có vài quả sầu riêng mà cũng làm như chuyện động trời. Sau đó anh còn hỏi tôi thùng ấy bao nhiêu tiền để anh chuyển khoản đền.

Câu nói ấy khiến tôi càng thất vọng. Tôi đâu có đòi anh đền tiền. Sầu riêng có giá vài trăm nghìn hay cả triệu đồng cũng không phải điều quan trọng nhất. Tôi buồn vì chồng mình không hiểu rằng trong một gia đình, có những thứ không thể tùy tiện lấy tiền ra để giải quyết. Món quà ấy chứa tình cảm của em gái tôi, còn cách anh tự ý đem cho người khác mà không hỏi ý tôi, khiến tôi cảm thấy mình chẳng được tôn trọng.

Tối hôm đó, tôi ăn quả sầu riêng nhỏ còn sót lại mà chẳng thấy ngon miệng. Tôi nghĩ đến em gái, nếu biết cả thùng quà mình gửi cho chị cuối cùng chỉ còn một quả nhỏ, chắc em cũng chạnh lòng. Tôi không muốn kể với em vì sợ em buồn, nhưng cũng không biết phải làm sao để chồng hiểu vấn đề.

Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ vợ chồng sống với nhau thì chuyện gì cũng có thể chia sẻ, miễn là biết nghĩ cho nhau. Nhưng hóa ra, đôi khi điều khiến người ta tổn thương không phải là mất đi một món đồ quý giá, mà là khi người gần gũi nhất với mình lại mặc nhiên cho rằng những gì thuộc về mình thì anh ta có quyền quyết định thay.