Biết bạn thân của chồng lén lút ngoại tình, tôi thử hỏi dò một câu, không ngờ phản ứng của chồng khiến tôi lạnh sống lưng

Anh Nam là bạn thân của chồng tôi, hai người làm cùng công ty đã nhiều năm, thường xuyên đi ăn uống, gặp gỡ gia đình nhau. Trước đây, tôi vẫn luôn quý Nam vì thấy anh sống tình cảm, thương vợ con, mỗi lần gặp đều hỏi han vợ chồng tôi rất nhiệt tình. Nhưng sau khi vô tình biết được bí mật của anh, tôi lại bắt đầu nhìn chồng mình bằng ánh mắt khác.

Chuyện xảy ra cách đây vài hôm. Tôi tình cờ gặp một người quen ở quán cà phê, người này kể rằng Nam đang qua lại với một cô gái trẻ làm ở công ty đối tác. Ban đầu tôi không tin, bởi vợ Nam là người phụ nữ hiền lành, hai người đã có hai đứa con, gia đình nhìn bên ngoài rất êm ấm. Nhưng khi nghe người quen kể thêm những chi tiết cụ thể, tôi mới biết chuyện này không phải lời đồn vô căn cứ. Nam thường lấy lý do đi công tác, tiếp khách để gặp người tình, thậm chí có những hôm còn nói dối vợ rằng phải ở lại công ty làm việc đến khuya.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là chồng tôi và Nam thân thiết đến mức gần như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Hai người thường xuyên đi cùng nhau, cuối tuần cũng có khi hẹn nhau đá bóng, ăn uống. Tôi không biết chồng có nhận ra điều bất thường hay không, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Nếu anh biết mà vẫn im lặng, liệu có phải anh đang bao che cho bạn mình?

Tối hôm ấy, khi hai vợ chồng ăn cơm xong, tôi giả vờ như vừa nghe được chuyện gì đó ngoài công ty rồi hỏi anh có biết gần đây Nam đang gặp vấn đề gì không? Tôi cố giữ giọng bình thường, nói rằng nghe người ta bàn tán chuyện gia đình Nam có vẻ không ổn, không biết thực hư thế nào?

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Chồng tôi lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, nói rằng anh chẳng biết chuyện gì cả. Sau đó, anh còn chủ động khen Nam là người chồng tốt, sống có trách nhiệm, thương vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Anh bảo những người như Nam không dễ tìm, bởi nhiều đàn ông kiếm được tiền rồi thường sinh ra đủ thứ tật xấu, còn Nam thì khác.

Nghe chồng nói, tôi càng thấy bất an. Tôi không hiểu anh thật sự không biết hay đang cố tình che giấu điều gì. Nếu Nam thực sự ngoại tình, những lời khen ngợi kia nghe thật chướng tai. Tôi đã định hỏi thẳng rằng nếu biết bạn mình phản bội vợ thì anh sẽ làm gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi sợ chỉ một câu hỏi cũng khiến chồng cảnh giác, rồi từ đó không còn nói thật với tôi nữa.

Điều đáng nói là sau cuộc trò chuyện ấy, chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhớ lại những lần anh nói đi gặp Nam, những buổi tối về muộn, những cuộc điện thoại anh thường nghe ở ban công. Trước đây, tôi chưa từng nghi ngờ vì nghĩ đàn ông có những mối quan hệ riêng cũng là chuyện bình thường. Bây giờ, mỗi chi tiết nhỏ lại khiến tôi không khỏi liên tưởng.

Tôi biết mình không nên đánh đồng chồng với Nam chỉ vì họ thân thiết. Một người ngoại tình không có nghĩa người kia cũng như vậy. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng cách chồng tôi hết lời ca ngợi Nam khiến niềm tin trong tôi bị lung lay. Tôi không có bằng chứng nào cho thấy anh phản bội mình, càng không muốn biến cuộc hôn nhân thành những ngày dò xét, nghi ngờ. Tôi có nên tìm hiểu đến cùng chuyện này không?