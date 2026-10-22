Mẹ chồng người Malaysia tổ chức họp báo để vạch trần mọi tội lỗi của cô con dâu nổi tiếng MXH

Một vụ án gây xôn xao dư luận Malaysia 18/10 vừa qua, người phụ nữ trung niên tên Huang Lingwei tổ chức một buổi họp báo chấn động với mục đích công khai vạch trần bộ mặt thật của con dâu và con trai mình.

Khi một cuộc hôn nhân non nớt kéo cả gia đình vào bi kịch

Sáu năm trước, một cô gái xinh đẹp kết hôn với con trai cả của bà Huang Lingwei. Hai người có với nhau ba người con, nhưng cuộc sống gia đình nhanh chóng rơi vào bất ổn khi người vợ bị cáo buộc liên quan đến ma túy, hoạt động mại dâm trực tuyến và buôn bán ma túy trên mạng.

Trong một sự cố xảy ra khoảng hai năm trước, một người cháu từng phải nhập viện sau khi bị cho là ăn nhầm ma túy được để trong hộp kẹo. Vụ việc trở thành dấu mốc cho thấy những rủi ro mà ba đứa trẻ có thể phải đối mặt trong một gia đình đang mất kiểm soát.

Sau vụ việc, bà Huang, 48 tuổi, nhiều lần trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, bà cho biết lực lượng chức năng chưa thể tiến hành bước tiếp theo vì thiếu bằng chứng. Cuối cùng, người phụ nữ này quyết định tự thu thập chứng cứ bằng cách mua các video có nội dung khiêu dâm và ma túy do con dâu rao bán. Người phụ nữ 23 tuổi sau đó bị bắt tại nhà ở khu vực Maluri vào tối 17/10, theo Oriental Daily.

Theo bà Huang, con dâu có lối sống bất ổn, bị cáo buộc liên quan đến ma túy trong thời gian dài và tham gia bán ma túy trên mạng. Bà cho rằng những hành vi này không chỉ đẩy cuộc hôn nhân của con trai vào khủng hoảng mà còn đặt ba đứa trẻ vào môi trường nguy hiểm.

Bà cho biết sau khi bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo cảnh sát, con dâu vẫn không chấm dứt hành vi bị cáo buộc. Năm ngoái, người phụ nữ này còn bị phát hiện sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất gây nghiện nguy hiểm trong phòng. Sự việc được cho là đã bị ghi lại bằng điện thoại.

Thời điểm đó, trong nhà còn có những trẻ nhỏ khác. Theo bà Huang, các cháu sau đó xuất hiện vấn đề về sức khỏe và phải được đưa đến Bệnh viện Selayang điều trị.

Sau đó, Cục Phúc lợi Xã hội vào cuộc và ban hành lệnh cấm, không cho phép người phụ nữ tiếp xúc với các con nếu không có người giám sát.

Người cha cũng đang thụ án, ba đứa trẻ do bà nội chăm sóc

Bà Huang cho biết cha của ba đứa trẻ trước đó cũng từng bị kết án tù vì các vụ việc liên quan đến ma túy và ngược đãi trẻ em. Hiện quyền giám hộ ba người cháu do bà và con gái lớn cùng đảm nhận.

Ngày 18/10, bà Huang tổ chức họp báo tại Trung tâm Dịch vụ của Đảng Hành động Dân chủ ở Kepong, Kuala Lumpur. Buổi họp báo có sự tham dự của nghị sĩ khu vực Kepong Lim Lip Eng và trợ lý nghị sĩ Lai Junquan. Tại đây, bà trình bày những hành vi mà bà cho là nguy hiểm và vô trách nhiệm của con dâu.

Theo lời bà Huang, con dâu sau đó còn mắc một khoản nợ lớn bên ngoài. Để trốn tránh chủ nợ và kiếm tiền, người phụ nữ này bị cáo buộc đã đăng các quảng cáo bán dâm và bán ma túy trên Facebook, Instagram, Telegram cùng một số nền tảng khác.

“Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là con dâu còn sử dụng hình ảnh ‘mẹ đơn thân phải nuôi con’ để khơi gợi sự thương cảm, qua đó thu hút người mua và quảng bá cho các hoạt động phi pháp của mình”, bà Huang nói.

Bà cũng cho biết từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, ngôi nhà của gia đình liên tiếp 3 lần bị những người không rõ danh tính khóa trái cửa từ bên ngoài. Sự việc khiến cả gia đình cùng 5 người cháu bị mắc kẹt trong nhà, không thể ra ngoài và làm dấy lên lo ngại về an toàn của mọi người.

Bà Huang nghi ngờ các vụ việc có liên quan đến khoản nợ mà con dâu đang mang bên ngoài và tranh chấp về nguồn cung ma túy.

Bà cho biết con dâu từng là một người nổi tiếng trên mạng trong lĩnh vực bán hàng qua livestream. Người này cũng từng công khai thừa nhận trên mạng rằng mình cố tình để con sử dụng ma túy.

“Tháng 9 năm nay, con dâu tôi đột nhiên xông vào nhà, cưỡng ép bế đứa trẻ để chụp ảnh dàn dựng, nhằm tiếp tục xây dựng hình tượng ‘một người mẹ tốt’”, bà Huang cáo buộc.

Mẹ chồng dày công lên kế hoạch vạch trần con dâu

Bà Huang cho biết trước đây đã nhiều lần trình báo cảnh sát, nhưng các vụ việc chưa được xử lý tiếp vì thiếu bằng chứng.

Để bảo vệ tương lai và sự an toàn của các cháu, vài ngày trước bà đã chủ động mua các video có nội dung khiêu dâm và ma túy mà con dâu rao bán trên mạng. Trong các ngày thứ Ba và thứ Tư cùng tuần, bà tiếp tục trình báo cảnh sát, cáo buộc con dâu liên quan đến cờ bạc trực tuyến và bán ma túy qua mạng.

Trợ lý nghị sĩ Kepong Lai Junquan cho biết sau khi trung tâm dịch vụ tiếp nhận phản ánh, ông đã chủ động liên hệ với cảnh sát để theo dõi tiến độ xử lý.

Sau khi tiếp nhận trình báo và tiến hành điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 17/10, cảnh sát đến một căn nhà ở khu vực Maluri, Kepong, và bắt giữ người phụ nữ 23 tuổi.

Nghị sĩ Kepong Lim Lip Eng nhấn mạnh việc một phụ nữ mới 23 tuổi có thể bị cáo buộc buôn bán ma túy và hoạt động mại dâm trực tuyến trong thời gian dài đặt ra câu hỏi về khả năng có một đường dây hoặc người đứng sau điều khiển.

Ông kêu gọi cảnh sát điều tra toàn diện, làm rõ liệu người phụ nữ này có liên quan đến một tổ chức buôn bán ma túy hay không và không bỏ qua bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Về phần mình, bà Huang khẳng định việc công khai câu chuyện không nhằm gây tổn hại cho bất kỳ ai. Bà nói các hành vi bị cáo buộc của con dâu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển tinh thần của những đứa trẻ.

“Các cháu còn cả một chặng đường dài phía trước. Không thể để môi trường như thế này tiếp tục hủy hoại tương lai của các cháu”, bà nói.

Câu chuyện cho thấy những bất ổn trong đời sống hôn nhân của người lớn có thể để lại hệ lụy trực tiếp đối với trẻ nhỏ. Khi một gia đình không còn đủ khả năng tạo ra môi trường an toàn, trách nhiệm bảo vệ các em cần được đặt lên hàng đầu, với sự can thiệp kịp thời của người thân và cơ quan chức năng. Sau cùng, điều quan trọng không chỉ là xử lý người bị cáo buộc, mà còn là bảo đảm ba đứa trẻ được sống trong một môi trường ổn định và an toàn.