Vợ dậy từ 5 giờ sáng nấu cơm cho chồng mang đi làm nhưng anh lại nổi giận: Hộp cơm làm mất cơ hội kiếm tiền của đàn ông?

Một tâm sự về chuyện tiền ăn trưa của hai vợ chồng đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Người vợ cho rằng thời buổi vật giá leo thang, mỗi ngày tự chuẩn bị cơm hộp có thể giúp gia đình tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng để lo cho con. Trong khi đó, người chồng lại cho rằng những bữa ăn cùng sếp và đồng nghiệp không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn liên quan đến quan hệ công việc và cơ hội phát triển.

Mâu thuẫn tưởng chỉ xoay quanh một hộp cơm lại chạm đến một câu hỏi khá phổ biến trong các gia đình: Khi một người muốn tiết kiệm từng khoản nhỏ để tích lũy, còn người kia cho rằng phải chi tiền cho những mối quan hệ cần thiết, ai mới thực sự đang nghĩ cho tương lai của gia đình?

Vợ dậy từ 5h nấu cơm, chồng lại muốn bỏ vì "cơm trưa là chuyện quan hệ"

Người vợ kể rằng suốt hai tháng qua, vì muốn tiết kiệm tiền ăn uống, cô đều đặt chuông từ 5h30 sáng để dậy nấu cơm cho cả hai vợ chồng mang đi làm.

Cô tính toán rằng nếu không ăn ngoài, mỗi tháng gia đình có thể để dành được khoảng 2-3 triệu đồng. Với cô, khoản tiền này không hề nhỏ, bởi còn phải lo tiền học và các chi phí khác cho con.

Cô vốn nghĩ chồng sẽ trân trọng công sức ấy. Nhưng tối hôm đó, anh đi làm về, đặt mạnh hộp cơm xuống bàn rồi nói: "Từ mai em dẹp đi, đừng bắt anh ăn cơm hâm vi sóng nữa! Cả phòng đến trưa sếp với anh em í ới rủ nhau ra quán ăn để bàn việc kiếm tiền, chia phe phái. Mình anh lủi thủi góc văn phòng cạy cái hộp cơm ra nhai. Ki bo được vài đồng bạc của em mà anh mang tiếng bủn xỉn, tự tách mình ra khỏi tập thể, sau này ai thèm nâng đỡ!".

Người vợ cho biết cô chết lặng vì cảm giác công sức mình bỏ ra để tiết kiệm cho gia đình lại bị chồng xem là một sự "ki bo".

Cô thậm chí tuyên bố sáng hôm sau sẽ "đình công", để chồng tự ra ngoài ăn và tự cảm nhận khoản chi tiêu đó.

Cơm hộp hay cơm quán không phải vấn đề, cách nhìn về tiền mới là chuyện đáng bàn

Phần bình luận dưới câu chuyện nhanh chóng chia thành nhiều luồng quan điểm.

Một số người đứng về phía người chồng, cho rằng môi trường công sở đôi khi không thể tách hoàn toàn chuyện ăn uống khỏi công việc.

Một bình luận viết: "Mình làm văn phòng thì phải hiểu 'mối quan hệ trên bàn ăn'. Thứ cần tiết kiệm là quần áo, son phấn mỹ phẩm, spa đó. 2 triệu bạc mở ra bao cơ hội kiếm tiền, tiết kiệm thì khỏi ngóc đầu".

Một ý kiến khác nhìn thực tế hơn: "Tùy văn hóa ở công ty, nếu công ty mọi người đều đi ăn ngoài hết khoảng 90-95% nhân viên thì nên hòa đồng, đi ăn cùng nhau cũng gắn kết tình đoàn kết, nhiều cơ hội mở ra, lẫn hiểu biết hơn về tình hình công ty để tìm hướng tốt nhất cho bản thân. Còn nếu có nửa số nhân viên ăn văn phòng thì mình có thể mang đi ăn bình thường".

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng người chồng đang lấy lý do "quan hệ công việc" để hợp thức hóa một khoản chi không nhất thiết phải có.

"Tôi chỉ mong có người nấu để mang đi mà còn không được. Lang thang buổi trưa chết mệt. Bạn chỉ vì không đi ăn với sếp và đồng nghiệp mà sợ bị đánh giá và không nâng đỡ thì cần xem lại môi trường làm việc ấy. Năng lực và bản lĩnh thì ở đâu cũng không sợ. Thương vợ nhiều hơn đi", một người bình luận.

Nhiều ông chồng rất thích mang cơm vợ nấu đi làm

Một người phụ nữ khác chia sẻ trải nghiệm của chính mình:

"Mình là nữ mà ngại mang cơm, thích ăn ngoài lang thang. Chồng mình sếp tổng lớn, lại thích về ăn cơm vợ nấu, buổi trưa nhà sát công ty nên anh thích về ăn. Công ty mình thì tới 30% nam mang cơm nhà đi quay vi sóng. Công ty mình là công ty IT, mấy anh em mang cơm đi thì lương từ 15 tới 40-50 triệu/tháng".

Và cũng có người chốt vấn đề theo hướng đơn giản hơn: Quan trọng là thái độ chứ giàu nghèo sao được mấy bữa cơm quan hệ.

Những bình luận trái chiều này thực ra đều có một phần lý.

Nếu một công ty thực sự có văn hóa ăn trưa tập thể, những cuộc trò chuyện ngoài giờ họp có thể giúp nhân viên hiểu đồng nghiệp hơn, nắm bắt thông tin và xây dựng quan hệ. Không phải mọi mối quan hệ đều được hình thành trong phòng họp. Đôi khi một bữa ăn chung đúng là có giá trị xã hội và nghề nghiệp nhất định.

Nhưng điều đó không có nghĩa cứ phải ăn ngoài mới có quan hệ, càng không có nghĩa mỗi ngày bỏ ra một khoản tiền mới có thể phát triển sự nghiệp.

Nếu một người có năng lực, biết giao tiếp, chủ động kết nối và hoàn thành tốt công việc thì một hộp cơm mang từ nhà đi không thể tự động biến họ thành người bị cô lập. Ngược lại, nếu chỉ ngồi cùng bàn ăn với sếp nhưng năng lực yếu, thiếu chủ động và không tạo được giá trị thì tiền ăn trưa cũng khó trở thành "tấm vé" bảo đảm cho sự nghiệp.

Trong hôn nhân, điều cần thống nhất không phải là "ăn cơm nhà hay ăn ngoài"

Điểm đáng chú ý nhất của câu chuyện này lại nằm ở cách hai vợ chồng nhìn khoản tiền 2-3 triệu đồng mỗi tháng.

Với người vợ, đó là khoản tiết kiệm để dành cho con. Với người chồng, đó có thể là một khoản đầu tư cho quan hệ công việc. Cả hai đều đang nghĩ đến tương lai, chỉ khác nhau ở cách họ định nghĩa "đầu tư".

Vì vậy, nếu chỉ phán người chồng hoang phí hoặc người vợ quá chắt bóp thì đều chưa đủ khách quan.

Điều cần làm là đưa khoản chi này vào ngân sách gia đình.

Nếu người chồng cho rằng ăn trưa cùng đồng nghiệp thực sự quan trọng, anh có thể nói rõ mỗi tháng cần bao nhiêu tiền cho việc đó. Hai vợ chồng có thể thống nhất một mức ngân sách cố định, chẳng hạn 1-2 triệu đồng cho những bữa ăn có tính chất giao lưu công việc, thay vì biến chuyện "phải ăn ngoài mỗi ngày" thành một nguyên tắc bất di bất dịch.

Những ngày không có cuộc gặp quan trọng, anh hoàn toàn có thể mang cơm nhà. Những ngày cần giao lưu, anh có thể chủ động ăn ngoài. Như vậy, tiết kiệm và quan hệ công việc không nhất thiết phải loại trừ nhau.

Quan trọng hơn, người chồng cần nhìn thấy công sức của vợ. Nếu vợ dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị cơm cho cả hai, việc đầu tiên anh cần làm không phải là chê cơm hộp, mà là ghi nhận sự vất vả ấy. Nếu thật sự không muốn ăn cơm mang đi, anh có thể cùng vợ tính một phương án khác thay vì phủ nhận toàn bộ nỗ lực tiết kiệm của cô.

Ngược lại, người vợ cũng nên tránh suy nghĩ rằng mọi khoản tiền chồng bỏ ra ngoài gia đình đều là "tiêu hoang". Một người đi làm có thể cần chi cho giao tiếp, học hỏi, quan hệ nghề nghiệp. Miễn là khoản tiền đó nằm trong khả năng tài chính và có giới hạn.

Tài chính hôn nhân không phải cuộc thi xem ai tiết kiệm giỏi hơn. Đó là bài toán hai người cùng xác định: tiền kiếm được sẽ được dùng cho hiện tại bao nhiêu, cho tương lai bao nhiêu và mỗi người được quyền tự quyết bao nhiêu.

Điều quyết định một gia đình có tích lũy được hay không không nằm ở việc họ ăn cơm hộp hay cơm quán, mà ở chỗ hai người có cùng nhìn về một hướng khi cầm đồng tiền trong tay hay không.