Vợ tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cú "trả đũa" của cô khiến anh ta sốc hơn cả

Có những chuyện tưởng đã được khép lại chỉ vì hai người không còn nhắc đến. Nhưng im lặng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tha thứ. Một người đàn ông 32 tuổi chỉ thực sự hiểu điều đó sau khi phát hiện vợ mình đang có quan hệ tình cảm với người khác.

Anh và vợ kết hôn được 5 năm. Cuộc hôn nhân từng có một lần đứng bên bờ vực khi người chồng ngoại tình vào năm thứ hai. Anh nói đó là một mối quan hệ chóng vánh, xảy ra ngoài dự tính. Sau khi mọi chuyện bị phát hiện, anh thừa nhận với vợ và cố gắng sửa chữa sai lầm.

Hai người không ly hôn. Họ tìm đến tư vấn hôn nhân, cùng cố gắng đưa cuộc sống trở lại bình thường. Những năm sau đó, người chồng tin rằng vợ đã bỏ qua chuyện cũ. Anh cũng cho rằng mình đã trả giá đủ cho một lần mắc sai lầm và từ đó không tái phạm. Cho đến vài ngày trước, mọi thứ bất ngờ đảo ngược.

Trong lúc vợ đang tắm, anh nhìn vào điện thoại của cô và bắt gặp những đoạn tin nhắn khiến anh nghi ngờ vợ đang qua lại với một người đàn ông khác. Anh không thể chờ thêm nên hỏi thẳng ngay khi cô bước ra.

Ảnh minh họa

Điều khiến anh bất ngờ là vợ không tỏ ra quá hoảng loạn. Cô cho rằng nếu năm xưa chồng có thể phản bội mình thì cô cũng có quyền lựa chọn như vậy. Trong suy nghĩ của cô, người phá vỡ nguyên tắc chung của cuộc hôn nhân trước tiên chính là chồng.

Anh cố giải thích rằng chuyện mình làm chỉ là một phút sai lầm, rằng anh đã chấm dứt từ lâu và chưa bao giờ tiếp tục phản bội cô. Nhưng lời giải thích ấy không khiến vợ thay đổi quyết định. Sau cuộc đối chất, cô rời khỏi nhà rồi đi làm. Từ đó, hai người không gặp nhau.

Người chồng rơi vào trạng thái vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa hoang mang. Anh tin rằng vợ đang ở bên người đàn ông kia và không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Trớ trêu nhất là trong chính sự tuyệt vọng ấy, anh lại thừa nhận một điều: có một phần trong anh cảm thấy những gì đang xảy ra là hậu quả mình phải nhận.

Câu chuyện của người đàn ông ấy thu hút hơn 5.000 bình luận. Nhiều người không đứng về cách làm của người vợ, nhưng cho rằng người chồng đã đánh giá quá đơn giản về hậu quả của việc ngoại tình.

Một số người cho rằng điều đáng sợ nhất không phải việc vợ ngoại tình, mà là việc cô ấy có thể đã mang theo nỗi tổn thương suốt nhiều năm dù vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân. Có những người sau khi bị phản bội vẫn lựa chọn ở lại, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã thực sự quên.

Tuy vậy, nếu người vợ thật sự không thể vượt qua chuyện cũ, việc dùng một cuộc tình khác để đáp trả cũng chỉ khiến cả hai cùng lún sâu hơn. Cô có thể đã muốn chồng hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn đến mức nào, nhưng cách này không thể khiến niềm tin trong cuộc hôn nhân được khôi phục.

Chuyện của họ cũng đặt ra một câu hỏi khó: Một lỗi lầm có thể được xem là “chuyện cũ” sau bao lâu? Một người đã từng phản bội rồi thay đổi có được quyền yêu cầu bạn đời trung thành tuyệt đối về sau hay không?

Có lẽ câu trả lời nằm ở cách mỗi người nhìn nhận trách nhiệm của mình. Ngoại tình một lần không có nghĩa người đó mãi mãi là kẻ phản bội, nhưng cũng không thể coi đó là chuyện nhỏ chỉ vì nó đã xảy ra nhiều năm trước. Với người bị tổn thương, thời gian có thể làm vết thương lành lại, nhưng không ai có quyền quyết định thay họ rằng họ phải quên vào lúc nào.

Và nếu một cuộc hôn nhân đã không còn đủ niềm tin để tiếp tục, đôi khi điều cần thiết không phải là tìm cách khiến đối phương đau giống mình, mà là đủ tỉnh táo để lựa chọn: cùng nhau sửa chữa hoặc dừng lại. Bởi trả lại một vết thương không thể xóa được vết thương đầu tiên.