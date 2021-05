Nhờ chiếc nồi chiên không dầu chân ái, mẹ nào cũng sẽ làm được món ngon tưởng chỉ có thể ăn ở nhà hàng này!

Hành phi: Hành tím thái mỏng, trộn đều 3 đến 4 thìa dầu ăn và một chút xíu muối vào hành tím rồi cho vào nồi chiên không dầu. Lần 1 để nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút, lần 2 để nhiệt độ 140 độ C trong 10 phút, lần 3 để nhiệt độ 140 độ C trong 5 phút. Giữa các lần phải đảo đều hành.

Rang lạc: Lạc xát vỏ lạc tầm 1 - 2 phút rồi xóc để vỏ lạc rơi ra. Cho lạc vào nồi chiên không dầu và để nhiệt độ 160 độ C trong 12 đến 15 phút.