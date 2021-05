Cuối tuần lấy nồi chiên không dầu ra làm món gà xiên nướng, thành quả ngon xuất sắc khiến ai cũng khen mãi không thôi!

Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 3 phút. Quét hoặc xịt dầu ăn vào xiên gà rồi cho vào nồi chiên không dầu. Nướng thịt lần 1 ở 170 độ C trong 10 phút, lần 2 lật thịt và nướng tiếp ở 190 độ C trong 6 đến 8 phút tuỳ thuộc bạn muốn ăn mềm hay giòn nhẹ. Lưu ý thời gian nướng phụ thuộc vào nhiệt từng nồi và việc thái thịt dày hay mỏng, nên bạn nhớ kiểm tra kẻo cháy nhé.