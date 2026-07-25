Nhìn tưởng cầu kỳ, ai ngờ món cà gây thương nhớ này chỉ mất 20 phút là xong

Cà tím cuộn thịt sốt cà là món ăn quen thuộc ở nhiều gia đình châu Á nhưng vẫn còn khá mới với nhiều người Việt. Nhìn những cuộn cà tím được xếp ngay ngắn, phủ lớp sốt cà đỏ óng, nhiều người nghĩ món này phải mất cả tiếng đồng hồ để chế biến. Thực tế, nếu chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bạn chỉ cần khoảng 20 phút là có ngay một món ăn đẹp mắt, thơm ngon và rất "hao cơm".

Không chỉ có hương vị hài hòa giữa vị ngọt của thịt, vị mềm của cà tím và nước sốt chua ngọt nhẹ, món ăn còn phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn khi có khách.

Nguyên liệu

2 quả cà tím dài

200g thịt heo xay

1/2 củ hành tây băm nhỏ

2 tép tỏi băm

2 quả cà chua chín hoặc 3 thìa canh sốt cà chua

Hành lá

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, đường, dầu ăn

Cách làm

Ảnh minh họa

Bước 1: Chuẩn bị cà tím

Rửa sạch cà tím, thái thành những lát mỏng theo chiều dọc, dày khoảng 3-4 mm.

Cho cà tím vào chảo áp chảo hoặc quay lò vi sóng khoảng 1-2 phút để cà mềm, dễ cuộn mà không bị gãy.

Bước 2: Làm nhân

Trộn thịt xay với hành tây, một nửa lượng tỏi băm, chút nước mắm, hạt nêm và tiêu. Để khoảng 10 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 3: Cuộn cà tím

Múc một lượng thịt vừa đủ lên đầu lát cà tím rồi cuộn tròn.

Làm lần lượt đến khi hết nguyên liệu.

Bước 4: Áp chảo

Đun nóng chảo với ít dầu, đặt các cuộn cà tím vào, áp chảo khoảng 4-5 phút đến khi phần thịt săn lại và cà tím chuyển màu vàng nhẹ.

Bước 5: Làm sốt

Phi thơm phần tỏi còn lại, cho cà chua băm hoặc sốt cà vào đảo đều.

Thêm khoảng 100 ml nước, nêm chút đường, nước mắm rồi đun nhỏ lửa.

Cho các cuộn cà tím vào sốt, đậy nắp khoảng 5 phút để phần nhân chín hoàn toàn và thấm vị.

Cuối cùng rắc hành lá và tiêu xay là có thể thưởng thức.

Bí quyết để món ăn ngon hơn

Chọn cà tím dài, vỏ căng bóng để dễ thái lát và cuộn.

Không cuộn quá nhiều nhân vì khi chín thịt sẽ nở, dễ bung.

Áp chảo trước khi cho vào sốt giúp cuộn cà giữ được hình dáng đẹp.

Có thể thêm một ít phô mai vào nhân để món ăn béo ngậy và hấp dẫn hơn.

Thành phẩm

Những cuộn cà tím mềm nhưng không nát, ôm trọn phần nhân thịt đậm đà bên trong. Nước sốt cà chua sánh nhẹ phủ đều lên từng cuộn, tạo màu đỏ cam đẹp mắt, ăn kèm cơm nóng rất đưa cơm. Chỉ với khoảng 20 phút chế biến , đây là món ăn vừa lạ miệng, vừa đủ dinh dưỡng, thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình mà không cần tốn quá nhiều thời gian vào bếp.