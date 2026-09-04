Nhìn thấy chiếc ví da quen thuộc trên xe ô tô của sếp, tôi chết đứng khi nhận ra chủ nhân món quà bên trong

Là trợ lý tổng giám đốc, việc tôi phải sắp xếp lịch trình, dọn dẹp xe hơi hay chuẩn bị tài liệu cho sếp trong mỗi chuyến công tác đã trở thành công việc quen thuộc diễn ra hàng ngày. Sếp tôi là một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh và luôn giữ khoảng cách mực thước với tất cả nhân viên nữ trong công ty, điều đó khiến tôi luôn vô cùng kính trọng và nể phục anh.

Thế nhưng, vào một buổi chiều mưa gió khi tôi ở lại công ty muộn để kiểm tra lại toàn bộ bản báo cáo tài chính chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng hôm sau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sếp nhờ tôi xuống tầng hầm lấy nốt chiếc túi đựng tài liệu quên ở ghế sau xe ô tô cá nhân để anh kịp duyệt qua trước khi ra về.

Ảnh minh họa

Khi mở cửa xe và với tay tìm chiếc cặp da quen thuộc dưới sàn ghế phụ, ngón tay tôi vô tình chạm phải một chiếc ví da nam màu đen rơi kẹt ở khe ghế. Định bụng cầm lên để đặt gọn gàng vào hộc tủ xe cho anh, nhưng nghĩ sao tôi lại mở ra xem có giấy tờ tùy thân quan trọng nào rơi ra không.

Đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là những chiếc thẻ tín dụng quyền lực hay danh thiếp công ty, mà là một bức ảnh cũ đã ngả màu thời gian được giấu kỹ trong ngăn trong cùng của chiếc ví. Người phụ nữ trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ với mái tóc buông xõa quen thuộc, chính là người chị gái ruột đã qua đời trong một tai nạn giao thông cách đây đúng năm năm của tôi.

Cảm giác như có một tia sét vừa giáng xuống đầu, tai tôi ù đi, chân tay lạnh ngắt và chiếc ví trên tay rơi tõm xuống sàn xe lúc nào không hay biết. Tại sao chiếc ví của sếp – một người tưởng chừng như chỉ vừa bước vào cuộc đời tôi qua công việc cách đây một năm lại nâng niu bức ảnh của người chị gái đã khuất với ánh mắt đau đáu trong những trang ký ức? Hàng loạt câu hỏi hỗn độn cùng sự thật kinh hoàng bắt đầu len lỏi trong tâm trí, khiến tôi nhận ra mối liên kết giữa mình và người sếp lạnh lùng này vốn dĩ đã được định sẵn từ một bề nổi sâu kín nào đó trong quá khứ mà tôi chưa từng hay biết.

Chị gái tôi học trong Sài Gòn rồi ở đó lập nghiệp, trước khi xảy ra tai nạn cả năm chị không về nhà. Tôi còn nghe mẹ nói chị giận dỗi gia đình vì yêu 1 người đã có vợ và bị mẹ ngăn cản. Chính người đàn ông đó đã lừa dối và hủy hoại chị tôi, liệu đó có phải là ông sếp đạo mạo của tôi. Tôi không biết có nên tìm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nếu là thật tôi phải đối mặt thế nào đây?