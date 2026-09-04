Tôi phát hiện mẹ mình luôn nói dối mỗi khi con cái hỏi chuyện tiền bạc, đến lần thứ ba tôi mới biết lý do

Mẹ tôi gần 70 tuổi, sống một mình từ ngày bố mất. Ba anh em tôi đều đã lập gia đình, người ở gần, người ở xa nhưng tháng nào cũng gửi tiền để mẹ chi tiêu. Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi. Mỗi lần chúng tôi hỏi có thiếu gì không, bà đều cười bảo: “Mẹ có lương hưu, các con cứ lo cho gia đình mình.”

Chúng tôi tin câu ấy suốt nhiều năm. Cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra mẹ đang giấu chúng tôi rất nhiều chuyện.

Lần đầu là khi mẹ đau đầu gối, tôi đưa bà đi khám. Tôi định thanh toán tiền thuốc nhưng mẹ nhất quyết không cho, nói mình có tiền. Tôi hỏi tiền sinh hoạt có đủ không, bà vẫn trả lời như mọi lần rằng mọi thứ đều ổn.

Vài tháng sau, em trai tôi về quê sửa mái nhà. Nó phát hiện chiếc tủ lạnh gần như trống không, trong nhà cũng chẳng có mấy thức ăn. Nó hỏi mẹ có ăn uống đầy đủ không, bà chỉ cười: “Mẹ già rồi, ăn được bao nhiêu.”

Lần thứ ba xảy ra cách đây không lâu. Tôi về quê đột xuất và rủ mẹ đi mua chiếc máy giặt mới vì cái cũ đã hỏng. Mẹ lập tức từ chối, bảo máy vẫn dùng được. Tôi xuống xem mới biết chiếc máy đã hỏng hẳn từ nhiều tháng trước.

Tôi hỏi tại sao mẹ không nói, bà lại bảo: “Mẹ có tiền mà, con đừng lo.”

Tối hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại những lần mẹ đều nói mình có tiền, đủ sống và không cần con cái gửi thêm. Tôi bắt đầu thấy bất an nên lén tìm giấy tờ tài chính của mẹ.

Tôi chết lặng khi nhìn số dư tài khoản: chỉ còn hơn 8 triệu đồng.

Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn lại nằm trong một cuốn sổ cũ. Tôi phát hiện mẹ có một tài khoản tiết kiệm khác. Hỏi ngân hàng, tôi mới biết mỗi tháng mẹ đều chuyển một phần tiền các con gửi vào đó. Bà gần như không động đến khoản tiền này.

Tôi gọi cho các em. Chúng tôi cùng kiểm tra thì mới biết mẹ đã âm thầm tiết kiệm suốt nhiều năm. Bà còn ghi rất rõ trong sổ rằng số tiền ấy sẽ để dành phòng khi một trong ba người con gặp chuyện.

Tôi bật khóc khi nghe mẹ giải thích. Bà nói mình không cần nhiều tiền, các con đã có gia đình riêng nên bà không muốn chúng tôi phải lo lắng. Bà giữ lại được bao nhiêu thì giữ, chỉ mong sau này nếu con cái gặp khó khăn, bà vẫn còn một khoản để đưa cho chúng tôi.

Tôi từng nghĩ mỗi tháng mình gửi tiền về là đang chăm sóc mẹ. Đến hôm đó tôi mới hiểu, ngay cả khi đã gần 70 tuổi, mẹ vẫn nghĩ cách để trở thành chỗ dựa cho những đứa con đã trưởng thành.

Từ đó, ba anh em tôi vẫn gửi tiền nhưng không để mẹ tự xoay xở như trước. Chúng tôi thay nhau về thăm, đưa mẹ đi khám, mua những thứ bà cần và nhất quyết không để bà tiếp tục sống quá tiết kiệm vì con.

Có lẽ nhiều người cũng từng nghe mẹ mình nói: “Mẹ có rồi, các con cứ giữ lấy mà tiêu.” Khi còn trẻ, chúng ta dễ tin đó là sự thật. Đến một ngày mới hiểu, đôi khi câu “mẹ có rồi” chỉ là cách một người mẹ giấu đi mong muốn được con cái quan tâm.

Cha mẹ có thể dành cả đời để lo cho con mà không cần con trả lại. Nhưng điều họ cần nhất khi về già có lẽ không phải là một khoản tiền thật lớn, mà là cảm giác mình vẫn được con nhớ đến, vẫn có người hỏi một câu rất đơn giản: “Mẹ có cần gì không, để con lo.”