Nhìn lại phim Hàn 2020 thấy toàn cực phẩm: “Hạ cánh nơi anh” tưởng hot nhất rồi nhưng vẫn bị vượt rating bởi 1 siêu phẩm

Năm 2020 được coi là một trong những giai đoạn rực rỡ của phim truyền hình Hàn Quốc. Dù đã trôi qua 5 năm, những tác phẩm ra mắt trong năm này vẫn được khán giả nhớ đến và xem lại như những "cực phẩm" không bao giờ cũ. Cùng điểm lại 10 bộ phim nổi bật nhất năm 2020 – những cái tên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu phim Hàn.

1. Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class)

Với câu chuyện về hành trình trả thù và khởi nghiệp của Park Sae-Ro-Yi (Park Seo-Jun), Tầng lớp Itaewon không chỉ hấp dẫn bởi kịch bản kịch tính mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực vươn lên. Từ một cậu học sinh bị đẩy vào tù, Sae-Ro-Yi đã xây dựng quán nhậu ở Itaewon, biến nó thành đế chế để chống lại tập đoàn hùng mạnh Jangga. Bộ phim còn ghi dấu bởi màn thể hiện đột phá của Kim Da-Mi trong vai Jo Yi-Seo.

2. Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You)

Chuyện tình vượt biên giới giữa nữ tài phiệt Hàn Quốc Yoon Se-Ri (Son Ye-Jin) và sĩ quan Bắc Hàn Ri Jeong-Hyeok (Hyun-Bin) từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Bộ phim không chỉ lãng mạn mà còn được yêu thích nhờ khai thác đề tài hiếm thấy về Bắc Hàn, tạo nên sức hút đặc biệt. Đến nay, hình ảnh "chị đẹp" Son Ye-Jin và Hyun-Bin vẫn là biểu tượng tình yêu trong lòng khán giả.

3. Những bác sĩ tài hoa (Hospital Playlist)

Không cần cao trào kịch tính, Hospital Playlist chinh phục người xem bằng sự gần gũi, ấm áp từ cuộc sống thường ngày của năm người bạn thân làm bác sĩ. Phim tái hiện chân thật môi trường bệnh viện với đủ vui buồn, nước mắt và tiếng cười. Âm nhạc trong phim cũng là một điểm nhấn, khiến khán giả vừa xem vừa lặng người nhớ về tuổi trẻ.

4. Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay)

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Soo-Hyun sau thời gian dài vắng bóng. Anh vào vai Moon Kang-Tae, nhân viên bệnh viện tâm thần, cùng nữ nhà văn Go Moon-Young (Seo Yea-Ji) – người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội – xoa dịu những tổn thương của nhau, tạo nên cặp đôi đẹp. Điên thì có sao gây tiếng vang bởi cách khai thác tinh tế đề tài sức khỏe tâm lý, kết hợp yếu tố cổ tích – chữa lành.

5. Thế giới hôn nhân (The World of the Married)

Gây sốc với tỷ suất người xem cao kỷ lục trong lịch sử phim đài cáp, vượt cả Hạ cánh nơi anh, Thế giới hôn nhân là một hiện tượng truyền hình đúng nghĩa. Bộ phim xoay quanh bi kịch hôn nhân của nữ bác sĩ Ji Sun-Woo (Kim Hee-Ae) khi phát hiện chồng ngoại tình. Những mâu thuẫn gia đình, sự phản bội và khát khao trả thù được khắc họa đầy kịch tính, khiến khán giả nhiều lần "nghẹt thở" theo dõi.

6. Trở lại tuổi 18 (18 Again)

Dựa trên bộ phim Hollywood - 17 Again, bản Hàn đem lại màu sắc riêng nhờ lối diễn cảm xúc và gần gũi. Hong Dae-Young (Yoon Sang-Hyun) bỗng trở lại hình hài tuổi 18 (Lee Do-Hyun thủ vai) trong khi tâm trí vẫn là một ông bố 37 tuổi. Phim vừa hài hước vừa xúc động, đặc biệt là thông điệp về gia đình và tình yêu thương.

7. Hoa của quỷ (Flower of Evil)

Được xem là một trong những phim hình sự – tâm lý hay nhất năm 2020, Hoa của quỷ gây ám ảnh với câu chuyện người chồng Baek Hee-Sung (Lee Joon-Gi) che giấu quá khứ tội ác trước người vợ là cảnh sát (Moon Chae-Won). Không khí căng thẳng, bí ẩn cùng diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên đã giúp bộ phim ghi điểm mạnh mẽ.

8. Vẻ đẹp đích thực (True Beauty)

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, True Beauty kể về Im Ju-Kyung – nữ sinh luôn che giấu gương mặt thật bằng lớp trang điểm. Phim phản ánh nỗi ám ảnh ngoại hình của giới trẻ, đồng thời mang lại câu chuyện tình yêu học đường dễ thương. Bộ phim đưa Moon Ga-Young, Cha Eun-Woo và Hwang In-Yeop trở thành những cái tên được săn đón.

9. Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse)

Khắc họa cuộc sống xa hoa và đầy toan tính tại khu căn hộ cao cấp 100 tầng, Penthouse tạo nên cơn sốt nhờ kịch bản nhiều cú twist cùng màn đối đầu "căng như dây đàn" giữa ba người phụ nữ Shim Su-Ryeon, Cheon Seo-Jin và Oh Yoon-Hee. Đây cũng là tác phẩm mở đầu loạt 3 mùa phim thành công vang dội, đưa khán giả đi từ phẫn nộ đến thỏa mãn.

10. Khởi nghiệp (Start Up)

Bộ phim là câu chuyện về giấc mơ khởi nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc. Seo Dal-Mi (Suzy) và Nam Do-San (Nam Joo-Hyuk) cùng nhau bước vào thế giới start-up đầy thử thách, khát vọng và cả tình yêu. Start Up gây chú ý nhờ bối cảnh công nghệ, đồng thời làm dấy lên "cuộc chiến team" giữa Nam Do-San và Han Ji-Pyeong (Kim Seon-Ho).

Nhìn lại: Năm hoàng kim của phim Hàn

Năm 2020 đã để lại một danh sách dài những tác phẩm chất lượng, trải rộng từ tình cảm lãng mạn, tâm lý gia đình, đến hình sự – hồi hộp. 5 năm đã qua, khán giả vẫn dễ dàng tìm thấy mình trong những cảm xúc khi xem lại các bộ phim này. Đó chính là giá trị lâu bền khiến năm 2020 được nhớ đến như một năm "toàn cực phẩm" của truyền hình Hàn Quốc.

