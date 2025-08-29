Đám cưới diễn ra ở sân bay đang viral khắp MXH: Nhà gái là cơ trưởng đẹp ná thở, nhà trai là phó tổng hãng hàng không

Thời điểm hiện tại, MXH đang lan truyền những hình ảnh về một đám cưới diễn ra ngay tại sân bay. Dù góc quay ở khá xa, người xem cũng có thể thấy được sự đẹp đôi của cô dâu và chú rể. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Đám cưới đặc biệt của Lưu Tá Ninh và Ngụy Triết Minh ở bộ phim Bay Vào Tim Anh.

Thực tế, đây là những hình ảnh trong bộ phim ngôn tình hiện đại Bay Vào Tim Anh có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Lưu Tá Ninh và Ngụy Triết Minh. Trong phim, Lưu Tá Ninh đảm nhận vai nữ chính Nguyễn Tư Nhàn, một cô gái trẻ xinh đẹp nuôi ước mơ trở thành cơ trưởng xuất sắc. Về phần Ngụy Triết Minh, anh đảm nhận vai nam chính Phó Minh Dư, phó tổng giám đốc của Hằng Thế Hàng Không.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng một sự hiểu lầm của Nguyễn Tư Nhàn về Phó Minh Dư. 3 năm sau, lúc này Nguyễn Tư Nhàn đã là hoàn thành chương trình đào tạo phi công với thành tích cực kỳ xuất sắc, trở thành gương mặt vàng được các hãng hàng không chào mời. Phó Minh Dư cũng rất muốn đưa cô về Hằng Thế Hàng Không.

Lưu Tá Ninh đảm nhận vai nữ chính Nguyễn Tư Nhàn.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra dễ dàng với Nguyễn Tư Nhàn. Trong khi đó, Phó Minh Dư cũng gặp nhiều trắc trở với mục tiêu cải cách công ty. Dẫu vậy, hai người họ đã cùng nhau nỗ lực, giúp đỡ đối phương, đồng thời từng bước viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Ngụy Triết Minh vào vai nam chính Phó Minh Dư.

Được biết, Bay Vào Tim Anh là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh của tác giả Kiều Diêu, dự kiến chiếu vào năm 2026. Bộ phim này được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Trịnh Thế Long, người từng góp phần vào thành công rực rỡ của Gió Thổi Bán Hạ.