Tranh cãi phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi cứ “hao hao” 1 phim Hàn từng làm mưa làm gió vào năm 2019

Thời gian đầu khi mới ra mắt trên VieON, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bộ phim thuộc thể loại hành động – hình sự, xoáy sâu vào thế giới ngầm của tội phạm công nghệ và những phi vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Với nhịp phim căng thẳng, đan xen giữa đấu trí sinh tử và những mâu thuẫn tình cảm chồng chéo, tác phẩm đã mang lại trải nghiệm kịch tính cho người xem. Thế nhưng, song hành với sự quan tâm, bộ phim cũng bất ngờ đối diện tranh luận khi nhiều khán giả phát hiện những điểm tương đồng đáng kể với Nữ Tỷ Phú (Woman of 9.9 Billion) – dự án từng gây tiếng vang tại Hàn Quốc.

Những điểm giống khó bỏ qua

Trong bản Hàn, cuộc đời Jung Seo Yeon (Cho Yeo Jeong) rẽ sang hướng khác sau một chuyến đi ngoại ô, nơi cô phát hiện một chiếc xe container chở hàng tỉ won gặp nạn. Thay vì báo cảnh sát, cô giữ lại số tiền với hy vọng đổi đời, nhưng đồng thời cũng cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm do thế lực ngầm đứng sau số tiền ấy.

Trong bản Việt, Mộc Lan (Lan Thy) cũng tình cờ sở hữu một "kho báu" – túi kim cương trị giá 100 tỷ đồng – và từ đó đối diện với hàng loạt hiểm nguy rình rập. Tương đồng ở đây không chỉ là "kho báu" khổng lồ tình cờ xuất hiện, mà còn ở bi kịch mà người phát hiện phải đối mặt.

Một chi tiết khác gây bàn tán chính là bối cảnh nhân vật nữ chính. Jung Seo Yeon bị chồng bạo hành và ép đi làm để trả nợ. Ở Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi , Mộc Lan cũng phải gánh nợ thay chồng, thậm chí bị ép vay tiền từ bạn thân Như Ý (Á hậu Thùy Tiên).

Câu chuyện tình cảm ngang trái cũng là một "điểm gợi nhớ". Trong Nữ Tỷ Phú , Seo Yeon sa vào mối tình với Lee Jae Hun – một người đàn ông không thuộc về mình, đó là chồng của cô bạn thân giàu có tên Yoon Hee Ju (Oh Na Ra đóng). Ở bản Việt, Mộc Lan lại có tình cảm vụng trộm với Chi Bảo (Otis) – chồng của cô bạn Như Ý, đây cũng là một nữ doanh nhân thành đạt, nhiều tiền.

Ngoài ra, "Angel" trong bản Hàn vốn là biệt danh mà ông trùm tội phạm đặt cho Seo Yeon, thì ở bản Việt, Angel lại trở thành nhân vật do Thúy Ngân đảm nhận. Sự "trùng hợp" này càng khiến khán giả đặt dấu hỏi.

Ngay cả tuyến phản diện cũng dễ khiến người xem liên tưởng. Trong bản Hàn có Leon – ông trùm giấu mặt chỉ xuất hiện ở hồi cuối, thì ở bản Việt có "Giáo Sư" – kẻ đứng sau mọi phi vụ. Khác biệt nằm ở cách thức phạm tội: một bên xoay quanh lừa đảo tài chính, một bên chuyển sang tội phạm công nghệ cao và buôn người.

Ý tưởng trùng hợp hay remake chưa công bố?

Sự xuất hiện của quá nhiều chi tiết giống nhau khiến dư luận đặt câu hỏi: Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi có phải là một phiên bản remake chính thức từ kịch bản Hàn, hay chỉ đơn thuần là "lấy cảm hứng" từ đó? Nếu thực sự là remake, việc không thông báo rõ ràng ngay từ đầu dễ khiến khán giả hiểu lầm. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở mức tham khảo, thì lo ngại về chuyện "đạo nhái" là điều khó tránh.

Đến nay, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, khiến tranh luận ngày một sôi nổi nhưng tất cả vẫn chỉ dừng ở suy đoán từ phía người xem.

Khán giả chia nhiều luồng ý kiến

Phim ảnh vốn dĩ khó tránh khỏi sự trùng hợp về mô-típ hay tình huống. Một số khán giả cho rằng phim chỉ cần cuốn hút là có thể xem, không cần quá bận tâm giống hay khác. Họ còn nhấn mạnh rằng chính dàn diễn viên nổi tiếng là yếu tố giúp phim trở nên hấp dẫn, bất kể kịch bản quen thuộc.

Ngược lại, vẫn có những người cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra sự tương đồng quá rõ rệt, cho rằng phim Việt cần đột phá nhiều hơn thay vì đi sau kịch bản ngoại.

Ở góc nhìn dung hòa, nhiều ý kiến cho rằng dù có những điểm giống, nhưng việc Việt hóa trong bối cảnh, lời thoại và văn hóa bản địa vẫn mang lại trải nghiệm khác biệt. Quan trọng hơn cả là cách câu chuyện được dẫn dắt có đủ sức giữ chân khán giả tới tập cuối hay không.

Lời kết

Tranh cãi quanh Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi cho thấy người xem ngày càng quan tâm hơn đến sự minh bạch và sáng tạo của phim Việt. Đến khi có thông tin chính thức từ ê-kíp, câu hỏi "remake hay chỉ lấy cảm hứng" vẫn sẽ còn để ngỏ. Và có lẽ, điều quyết định nằm ở lựa chọn của khán giả: tiếp tục thưởng thức vì sự cuốn hút của tác phẩm, hay dừng lại trước những chi tiết khiến họ thấy "quen quen".

