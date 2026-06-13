Mùa hè tới cũng là lúc nhiều người cố gắng giảm cân để có những tấm hình thả dáng bên bãi biển. Tuy nhiên, với rất nhiều phương pháp giảm cân hiện có, việc sử dụng sai phương pháp có thể dẫn đến hậu quả như cô gái trẻ trong câu chuyện sau, phải nhập viện.

Thanh Khánh 25 tuổi, đến từ Lâm An, Hàng Châu (Trung Quốc). Từ khi dậy thì, cô duy trì cân nặng khoảng 50kg dù cao 1,55 mét. Bạn bè và gia đình thích véo má tròn trịa, mũm mĩm của cô và trìu mến gọi cô là "mũm mĩm".

Cô biết rằng đường nét trên khuôn mặt mình rất tinh tế, nhưng tạm thời bị che khuất bởi lớp mỡ. Để lộ ra đường viền hàm sắc nét, chiếc cổ thanh tú như thiên nga và vòng eo thon gọn, để mặc những chiếc váy yêu thích, và thậm chí có thể tìm được bạn trai, cô đã nghĩ ra một kế hoạch giảm cân điên rồ: 6 ngày/tuần hầu như không ăn tinh bột, kiểm soát nghiêm ngặt lượng dầu ăn, chủ yếu ăn rau luộc, ức gà và trái cây ít đường, giữ lượng calo nạp vào ở mức 800 calo; 1 ngày cố định, cô sẽ ăn thỏa thích, luân phiên giữa lẩu, gà rán, mì cay, trà sữa và các loại hạt, với lượng calo trong 1 bữa ăn cao gấp nhiều lần bình thường, bù đắp cho tất cả những món ăn mà cô đã bỏ lỡ trong 6 ngày trước đó.

Bằng cách áp dụng chu trình "nhịn ăn 6 ngày và ăn uống thả ga 1 ngày", cô đã giảm được 7kg chỉ trong một tháng, từ 50kg xuống còn 43kg. Thanh Khánh tưởng rằng mình đã tìm ra phương pháp "giảm cân nhanh chóng và không đau đớn", nhưng không ngờ, trong một "ngày ăn uống thả ga" gần đây, cô lại phải vào phòng cấp cứu.

Được biết, sau 6 ngày nhịn đói, cuối cùng cô cũng được ăn món Hàn Quốc mà cô thèm. Cô ăn một hộp gà rán lớn cho bữa trưa, tiếp theo là hai gói mì ăn liền cay cho bữa tối. Tuy nhiên, tối hôm đó, cô bị đau bụng dữ dội kèm theo đau lưng, và cảm thấy rất khó chịu đến mức nôn mửa. Ngay cả sau khi nôn hết những gì đã ăn, bụng vẫn chướng và đau. Xanh xao và yếu ớt vì đau đớn, Thanh Khánh được đưa đến khoa cấp cứu ngay tối hôm đó.

Kết quả xét nghiệm đã khiến bác sĩ điều trị ngạc nhiên: Nồng độ amylase trong máu tăng vọt lên 823 U/L (vượt xa phạm vi tham chiếu bình thường là 35-135 U/L). Kết hợp với chụp CT toàn bộ vùng bụng và các xét nghiệm khác, phim chụp CT cho thấy phù nề và tiết dịch đáng kể ở đuôi tụy, dẫn đến chẩn đoán " viêm tụy cấp tính".

Bác sĩ điều trị cho biết nhiều người tin rằng viêm tụy dễ mắc phải do "uống quá nhiều rượu, ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ" hoặc "viêm túi mật, sỏi mật…". Tuy nhiên, những năm gần đây, các trường hợp như của Thanh Khánh, do ăn kiêng quá mức, ngày càng trở nên phổ biến. Thêm vào đó là việc "ăn uống để trả thù" ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phải nhập viện cấp cứu do viêm tụy cấp.

"Nhiều người ngừng ăn hoàn toàn khi bắt đầu cố gắng giảm cân, chỉ ăn một bữa một ngày, nghĩ rằng việc nhịn đói sẽ giúp họ giảm cân. Nhưng điều này có thể dễ dàng đẩy tuyến tụy của bạn đến bờ vực suy sụp!".

Bác sĩ chỉ ra rằng tuyến tụy là cơ quan chính tiết ra các enzyme tiêu hóa. Chế độ ăn kiêng lâu dài và thói quen ăn uống không điều độ sẽ giữ cho tuyến tụy ở trạng thái "hoạt động ở mức tải thấp". Tuy nhiên, chỉ cần một bữa ăn quá no, đặc biệt là các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường và nhiều chất béo, sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu quá tải đến tuyến tụy, khiến nó tiết ra một lượng lớn enzyme tiêu hóa. Áp lực tăng lên trong ống tụy khiến các enzyme tiêu hóa tràn ra ngoài, từ đó bắt đầu "tiêu hóa" chính mô tụy, gây phù nề , thậm chí chảy máu và hoại tử, dẫn đến viêm tụy cấp tính.

Thanh Khánh bị viêm tụy cấp từ mức độ trung bình đến nặng. Sau khi nhịn ăn, bù dịch, giảm áp đường tiêu hóa, ức chế tiết enzyme tụy và các phương pháp điều trị hỗ trợ triệu chứng khác, tình trạng của cô đã được kiểm soát, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Ngay cả sau khi hồi phục, khả năng tái phát rất cao, và dễ dẫn đến viêm tụy mãn tính, nghĩa là cô ấy sẽ không thể ăn uống tùy ý trong tương lai.

Về mặt lâm sàng, viêm tụy cấp là một bệnh lý cấp tính thường gặp ở vùng bụng. Khoảng 20% bệnh nhân có thể mắc viêm tụy cấp nặng, với tỷ lệ tử vong lên tới 20-30%. Bệnh cũng có thể dẫn đến các biến chứng như áp xe tụy, nang giả tụy, rò tụy và đái tháo đường.Nhiều biến chứng, chi phí điều trị cao và thời gian hồi phục dài.

Hơn nữa, việc luân phiên lâu dài giữa chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và ăn uống vô độ có thể gây ra các bệnh cấp tính như viêm túi mật và thủng dạ dày, thậm chí dẫn đến suy giảm nội tiết. Điều này có thể dẫn đến một loạt các vấn đề như rối loạn kinh nguyệt, vô kinh, rụng tóc và suy giảm miễn dịch. Quá trình trao đổi chất cơ bản càng kém thì càng dễ tăng cân.

Giảm cân khoa học, an toàn là trên hết

Các chuyên gia nhắc nhở rằng giảm cân lành mạnh không nên tập trung vào việc giảm cân nhanh chóng trong ngắn hạn, mà là hình thành thói quen ăn uống và tập luyện khoa học để cơ thể có thể dần dần thích nghi với mức cân nặng mới.

Giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày của bạn xuống 500-750 calo. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng gồm carbohydrate, chất béo và protein. Đừng loại bỏ hoàn toàn carbohydrate, cũng đừng nhịn đói bằng chế độ ăn kiêng cực kỳ ít calo. Giảm cân từ từ là cách tốt nhất để tránh gây hại cho sức khỏe.

Hãy ăn nhiều rau củ, protein chất lượng cao và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn hàng ngày, và tránh ăn quá nhiều. Hãy ăn theo thứ tự: rau củ - protein - thực phẩm chính. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự suy giảm trao đổi chất.

Hãy tập thể dục nhịp điệu (đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội) hơn 150 phút mỗi tuần, kết hợp với 2-3 buổi tập luyện sức mạnh để duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cường trao đổi chất và có được vóc dáng săn chắc, thon gọn, ít bị tăng cân trở lại.

Chỉ bằng cách tôn trọng các cơ chế điều chỉnh của cơ thể và tuân thủ các phương pháp bền vững, việc giảm cân mới thực sự "làm giảm" lượng mỡ thừa.

Nguồn và ảnh: QQ